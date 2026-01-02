Hélène Hendriks keert vrijdagavond weer terug met haar talkshow De Oranjewinter. De populaire presentatrice liet voor de feestdagen haar klus bij Ziggo Sport rond de Afrika Cup vallen om haar eigen programma op SBS 6 weer te presenteren. Na twee laatste afleveringen van 2025 begint nu ook voor haar 2026. Ze verklaart de afwezigheid van de bekende gezichten én de toevoeging van Nicky van der Gijp, de zoon van René.

Wie naar de talkshow van Hendriks keek de afgelopen jaren, zag steevast Jack van Gelder en/of Rurger Castricum bij haar aan tafel zitten. Maar in het nieuwe seizoen ontbreken de twee uitgesproken mannen. "Dit heeft met vakanties te maken. Jack zien we tijdens De Oranjezondag en in de zomer weer terug. Rutger gaan we daar volgend jaar ook weer zien", zegt Hendriks in gesprek met De Telegraaf.

Nicky van der Gijp

Wie er wél in de talkshow opduikt en vaker te zien zal zijn aan de zijde van Hendriks, is Nicky van der Gijp. De zoon van de oud-topvoetballer René (die bij Vandaag Inside medebepalend is voor het succes), neemt tijdens de vakantie van Noa Vahle voorlopig de taken waar als het om voetbalgerelateerde onderwerpen gaat. "We gaan kijken of bepaalde mensen vaker kunnen aanschuiven, zoals hij", weet Hendriks.

'Op zoek naar verjonging'

Van der Gijp senior heeft geen enkele rol gespeeld in het naar voren brengen van zijn zoon, benadrukt de populaire presentatrice. "René en ik spreken hier nooit over. Nicky en ik zitten in hetzelfde vak. Hij is te zien bij Viaplay en ik bij Ziggo Sport. We waren op zoek naar verjonging en ik vind dat hij waanzinnig goed kan duiden. Die jongen past bij ons programma.” Volgens haar zijn vader en zoon ook totaal niet met elkaar te vergelijken.

Johan Derksen

"Het grootste verschil is dat René ouder is en meer heeft meegemaakt. Hij is zelf ook profvoetballer geweest, waardoor je andere verhalen hebt. Ze zijn heel verschillend, en kunnen daarom naast elkaar bestaan op televisie.” Waar René van der Gijp zich dus niet met het programma bemoeit, laat Johan Derksen wel vaak van zich horen. "Johan is altijd eerlijk. Dat is fijn. Het zou gek zijn als ik daar bang voor zou zijn.”