De studio’s van Ziggo Sport stonden donderdagavond volledig in het teken van de Champions League, maar het ging lang niet alleen over voetbal. De presentatrices en analisten lieten zich namelijk van een totaal andere kant zien.

Plotseling knalde er een harde beat door de studio, en dat was voor analist Khalid Boulahrouz hét signaal om er een feestje van te maken. Hij sprong op, begon te dansen en liet ondertussen ook Youri Mulder, Hélène Hendriks en Maddy Janssen met zijn moves meedoen.

Dansles

Volgens Boulahrouz moesten zijn collega’s het alleen nog wat beter doen. "Het ritme met je armen gaat net iets sneller dan de sideswing", zo instrueerde hij. “Oh, oh…” zuchtte Mulder.

"Dus het is dit, ja? En dan voegen we deze beweging erbij", legde de oud-verdediger van onder meer Chelsea en Feyenoord uit. Ondertussen begon Mulder er plezier in te krijgen. "Youri heeft twee sambaballen in zijn hand", grapte Boulahrouz.

"Lekker, Youri", riep Hendriks terwijl ze zelf ook swingde. Achter haar ging Janssen helemaal omlaag tijdens het dansen, tot ergernis van Mulder. "Nu heb je je wel genoeg uitgesloofd, hè", zei hij tegen haar.

Niet vies van een feestje

Hendriks is zeker niet vies van een feestje. Zo ging ze recentelijk helemaal los met haar drielingzussen. Op 6 augustus 1980 werd Hendriks samen met haar zussen Claire en Judith als drieling geboren. Vorige maand vierden de drie hun 45e verjaardag. Hoewel de presentatrice van Ziggo Sport en De Oranjezomer normaal gesproken weinig uit haar privéleven deelt op sociale media, vond ze een geslaagd feest met haar zussen toch de moeite waard om te delen.

In dezelfde gouden jurken en met een glas champagne in de hand poseerden de drie voor een selfie. Afgaande op de reacties was het een geslaagd feest van de drieling, waar de gasten volop genoten. "Een geslaagd gouden feestje", reageerde zus Claire.