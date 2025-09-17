Hélène Hendriks was woensdagavond flink te laat in de Johan Cruijff Arena voor het Champions League-duel van Ajax tegen Inter. De populaire presentatrice moest werken voor Ziggo Sport, maar was niet op haar plek toen de uitzending begon. Al snel kwam haar (tijdelijke) vervanger met tekst en uitleg.

Niet Hendriks, maar Sam van Royen stond al om 18.00 uur klaar in het stadion in Amsterdam om de uitzending van Ziggo Sport te vullen met informatie over Ajax - Inter. Hij kondigde nog wel aan dat Hendriks de avond zou versterken, samen met analisten Theo Janssen en Wesley Sneijder. Maar ze was er dus niet bij vanaf 'de aftrap'. Van Royen legde uit wat er gebeurd was. "Eigenlijk zou Hélène dit moeten doen, alleen zit zij in de auto. Zij is twee uur geleden vertrokken en heeft nog een uur te gaan. Er is eigenlijk een ongeluk geweest, dus ze is helaas later."

Ineens weer terug

Van Royen nam de taak op zich om de vroege kijkers van de wedstrijden die om 18.45 uur begonnen van info te voorzien. Na voorbeschouwingen met presentator Wytse van der Goot en analisten Jan van Halst en Alex Pastoor, schakelde Ziggo Sport over naar de eerste helft van Olympiakos - Pafos in de Champions League. In de rust van dat duel was de studio-uitzending weer terug en klonk Hendriks door de Nederlandse huiskamers toen zij weer inzoomde op Ajax-Inter.

Geen verdere uitleg

Zij kwam zelf niet terug op het ongeluk waardoor ze in de file belandde richting de Johan Cruijff Arena. Hendriks presenteerde alsof er niks was gebeurd. Ze schakelde met collega Van Royen, die de opstelling gaf van de Amsterdammers. Daarmee werd er geen aandacht meer besteed aan de plotselinge terugkeer van Hendriks als presentatrice van Europees voetbal bij Ziggo Sport. Ze was afgelopen zomer lang van de televisie verdwenen omdat ze geopereerd moest worden en het herstel daarvan langer duurde dan verwacht.

Operatie

Hendriks had last van een beknelde zenuw in haar rug en moest daaraan geholpen worden. Ze belandde in een rolstoel omdat ze niet kon staan na de operatie en dat zorgde ervoor dat ze het merendeel van 'haar' talkshow De Oranjezomer miste. Pas in de laatste weken keerde ze terug op tv, weliswaar staand, maar was nog niet topfit. Dat is ze inmiddels wel, waardoor ze de presentatie van Europees voetbal bij Ziggo Sport ook vaker op zich kan nemen de komende maanden.