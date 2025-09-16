Hélène Hendriks heeft een bijzonder feestje gevierd. Dat blijkt uit een foto van de populaire presentatrice op Instagram. Samen met haar drielingzussen ging ze helemaal los.

Hendriks werd op 6 augustus 1980 met twee zussen, Claire en Judith, als drieling geboren. Zij werden vorige maand dus alledrie 45 jaar oud. De presentatrice van Ziggo Sport en De Oranjezomer deelt niet veel van haar privéleven op sociale media. Maar een geslaagd feest met haar zussen was toch een bericht waard.

In dezelfde gouden jurken en met een glas champagne in de hand poseren de drie voor een selfie. Als we de reacties mogen geloven was het een groot feest van de drieling en hadden de gasten het goed naar hun zin. "Een geslaag gouden feestje", reageert zus Claire.

Zij heeft net als Hélène veel passie voor sport en is teammanager van het Nederlandse hockeyteam onder 21. Ze werd zelf in 2007 wereldkampioene zaalhockey. Ook de jongere jaren van Hélène stonden in teken van hockey. Op haar zeventiende kwam ze in het eerste team bij Bredaase hockeyclub Push. Met die club promoveerde ze naar de hoofdklasse. Op dat niveau speelde Hendriks later ook voor Den Bosch, Rotterdam en Victoria.

Operatie

De presentatrice heeft een vervelende tijd achter de rug. Zee onderging een noodzakelijke operatie aan haar rug, waarvan ze lang moest revalideren. Ze zat zelfs tijdelijk in een rolstoel en kon De Oranjezomer tijdelijk niet presenteren.

Champions League

Hélène Hendriks is vanaf dinsdag weer te zien bij Ziggo Sport. Dan gaat namelijk de competitiefase van de Champions League van slag. Samen met haar collega's Noa Vahle, Sam van Royen en Wytse van der Goot verzorgt ze de presentatie van het miljardenbal.

PSV trapt het toernooi dinsdag om 18.45 uur af met een duel tegen Union Sint-Gillis. Ajax komt woensdag in actie tegen Internazionale.

