Hélène Hendriks is nog niet fit genoeg voor De Oranjezomer. De presentatrice ligt langer uit de roulatie dan verwacht en om die reden heeft SBS 6 een nieuwe presentator aangesteld. Eigenlijk zou Hendriks de helft van de tijd het programma presenteren; Johnny de Mol is momenteel de gastheer.

SBS 6 heeft aan De Mol gevraagd of hij zijn rol wat langer wil vervullen. Hij blijft nu tot en met vrijdag 4 juli het gezicht van De Oranjezomer. Daarna neemt Thomas van Groningen het over. De 35-jarige journalist is een 'politiek duider' en werd in die functie vaak gevraagd voor Vandaag Inside. Dat programma heeft deze zomer tijdelijk plaatsgemaakt voor De Oranjezomer.

Eigenlijk zou dit de laatste week van De Mol zijn als host van het programma. Hendriks zou het stokje vanaf maandag 23 juni overnemen. Maar de revalidatie na haar operatie (tegen zenuwpijn) duurt langer dan gehoopt. Hendriks gaf zelf al aan tijdelijk in een rolstoel te komen. Van Groningen neemt de presentatie van het programma dus vanaf 4 juli over, tot Hendriks weer fit genoeg is.

VI-ster Johan Derksen verklaarde in zijn podcast Groeten uit Grolloo wat er precies met Hendriks aan de hand was. "Die had een zenuw klem zitten in de rug en die operatie is ontzettend tegengevallen, en het heeft ook veel langer geduurd dan gepland was. Die is maar heel matig ter been, want de dokter had gezegd: ‘Je zult nog vrij lang napijn houden."

Tv-recensent Angela de Jong sprak eind mei nog over Van Groningen als 'perfecte vervanger' van Hendriks. Zij was niet zo te spreken over De Mol bij De Oranjezomer. "Die heeft wel het talent om sfeer te scheppen, snelheid te maken en hij durft het te laten schuren."

Volgens De Jong heeft hij dat te danken aan zijn werk voor de radio. "Dan heb ik het niet over plaatjes draaien, maar presenteren en interviewen onder tijdsdruk en een gesprek ook zonder beeld interessant moeten zien te houden voor de luisteraar."