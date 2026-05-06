Hélène Hendriks is inmiddels een doorgewinterde presentatrice. Maar de 45-jarige Brabantse begon ook ooit onder aan de ladder. Dat verliep niet helemaal vlekkeloos. Al speelde een vlek wel een hoofdrol in haar pikante debuut.

In de podcast met haar vriendinnen Noa Vahle en Merel Ek gaat het over zenuwen. Hendriks denkt daarbij terug aan wanneer ze voor de eerste keer spanning kende. Dat was toen ze een van haar eerste presentaties gaf bij het toenmalige Eredivisie Live (inmiddels ESPN).

Eerste kennismaking met nieuwe baas

"Ik moest een presentatie doen van een loting. We hadden een studio op de redactie gebouwd compleet van glas. Toen besloot de volledige directie op de eerste rij te gaan zitten. Dus ik deed mijn eerste presentaties zonder autocue en ik zat tegenover mijn baas… die ik ook net kende", lacht Hendriks in de podcast HNM.

"Ik heb drie keer hetzelfde verteld en dat had ik niet in de gaten. Maar toen moest het allerergste nog gebeuren. Toen viel het beeld uit, de verbinding met Lausanne. Maar wij waren wel nog gewoon op zender", blikt ze terug. Hendriks moest de leegte opvullen maar raakte de draad kwijt. "Ik wist het niet meer, toen ben ik gewoon uit beeld gestapt. Ben ik naast de camera gaan staan."

Hendriks kreeg aanwijzingen dat ze terug moest naar haar plek. "Ik dacht: ga er zelf staan, wat moet ik zeggen? Ik had geen idee", stelt ze.

Oranje vlek op shirt Hélène Hendriks

Maar dat was niet het ergste van alles. "Ik had een top aan. Daarvoor had ik een lunch gehad met broodje filet americain", weet de presentatrice nog. "Die filet was precies gevallen onder mijn borst, dat kan ik niet zien. En er was ook geen afkijk waar ik het op kon zien."

Vahle en Ek willen maar een ding weten: hoe kwam die filet americain daar terecht? "Ik weet het niet, maar er zat in ieder geval een grote oranje vlek. Uiteindelijk kreeg ik de tip en heb ik het shirt onder mijn beha gestopt. Zat er zo’n knik en stond ik zo in beeld…" Haar vriendinnen schateren van het lachen. "Dit beeld moet ergens terug te vinden zijn", zeggen ze in koor. "Dit gaan wij terug vinden, dit moet op de socials", vindt Ek. "Jeetje, dat jij uiteindelijk gekomen bent waar je nu bent", lacht Vahle. "Ja, dat is vrij uniek", concludeert de hoofdrolspeelster in dit pikante verhaal.

