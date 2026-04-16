Sportpresentatrice Hélène Hendriks heeft in de podcast HNM een opvallende ontmoeting onthuld met voetballegende Diego Maradona. Hij nodigde haar uit op zijn hotelkamer voor een 'kennismaking'. "Dan was het Hélène Diego Maradona geweest waarschijnlijk."

Maradona groeide uit tot een icoon bij Napoli en werd wereldkampioen met Argentinië. Later werd hij coach van het nationale elftal. Hij overleed in 2020 op 60-jarige leeftijd. Hendriks had de eer om hem te interviewen. "Ik heb Maradona een keertje gesproken", vertelt ze aan collega's Noa Vahle en Merel Ek.

De oud-voetballer was toen in Mierlo op trainingskamp. "Met zijn complete gevolg. Een mannetje of twintig liep destijds achter hem aan en die doen dan heel overdreven, spastisch, ingewikkeld. Hij is een soort koning voor die mensen", legt Hendriks uit.

Hotel

De presentatrice zou het voetbalicoon interviewen en moest op hem wachten in zijn hotel. Maar Maradona liet lang op zich wachten. "Hij zat gewoon een metertje of 10 naast mij, met zijn gevolg en daar zat hij gewoon te keuvelen, wat te eten, wat te drinken, terwijl wij een afspraak hadden." De presentatrice vond dat wel vreemd, zelfs voor zo'n grote legende. "Dit trek ik nooit zo goed."

"Maar ik liet me niet kennen. Ik wachtte ook gewoon even netjes. Op een gegeven moment was ik zes uur aan het wachten. Dat vond ik al vrij veel", vervolgt de 45-jarige. "Toen dacht ik: het is goed. Ik ben pleite, ik heb hier geen zin meer in. Toen heb ik op een gegeven moment gezegd van: of hij komt nu, of niet." Er werd overlegd door zijn entourage.

Vervolgens kreeg Hendriks een bizar verzoek. Maradona wilde haar op zijn hotelkamer ontmoeten. "Dus of ik even naar de hotelkamer van Maradona ging om daar het interview af te nemen. Ik zei: 'Met of zonder camera?' 'Nee jullie moeten eerst even kennismaken zonder camera'", was het antwoord. "Dat heeft hij niet persoonlijk gezegd, dat heeft een mannetje gezegd."

'Toen was ik er helemaal klaar mee'

"Toen was ik er helemaal klaar mee", aldus Hendriks. "Toen dacht ik: de hartelijke groeten thuis. Ik pak nu de auto en ben weg." Toch kwam er nog een gesprekje tot stand met de ex-topvoetballer. "Ik wilde net gaan en toen kwam die naar beneden. Toen kwam hij naar me toe en toen hebben we een gesprek gehad buiten met lopende camera."

Vahle en Ek reageren vol verbazing op het verhaal. "Maar dan was het Hélène Diego Maradona geweest waarschijnlijk, als ik naar dat kamertje was gegaan", grapt Hendriks. "Dan waren je kinderen wel altijd te laat geweest", lacht Ek.