Als presentatrice van bijvoorbeeld De Oranjezomer vraagt Hélène Hendriks haar gasten het hemd van het lijf. En omgekeerd wil zij transparant zijn als zij het onderwerp is van een interview. Maar er is een grens: ze wil weinig kwijt over haar partner. Toch moet dat af en toe.

Hendriks (45) was en is dol op hockey en ze maakte in dat wereldje kennis met haar 22 jaar oudere partner Frans Vinju (67). Hij is al jaren actief bij hockeyclub Push in Breda. Hendriks heeft langere tijd hockey gespeeld bij dezelfde hockeyclub.

Hendriks heeft nooit uit eigen beweging iets over Vinju verteld. Sowieso was zijn naam en identiteit jarenlang onbekend, tot er geruchten opdoken dat Hendriks trouwplannen had. Toen doken enkele media erbovenop en kwam Vinju's naam naar boven.

Tevreden

In de nieuwe editie van 100%NL Magazine probeert de interviewer wat meer los te krijgen over hun band. "Ik ben heel tevreden met hoe het nu gaat", zegt Hendriks. "Over mijn relatie heb ik het nooit, niet om geheimzinnig te doen, maar omdat mijn partner daar geen behoefte aan heeft. Maar we hebben het heel goed, dus dat mag zo blijven."

Wel wil ze vertellen welke ambities ze nog heeft in de mediawereld. "Op het gebied van mijn werk geldt hetzelfde, al zijn er natuurlijk wel dromen. Ik zou het fantastisch vinden om de Olympische Spelen te doen of het WK. Maar daarvoor ben je afhankelijk van de uitzendrechten. Als jouw zender die niet heeft, doe je andere dingen. Ben ik ook helemaal tevreden mee."

Dagelijks ritueel

Ook vertelt ze over haar dagelijkse ritueel: wandelen met haar hond Bobbie. Elke ochtend is ze een uurtje op pad met de viervoeter. "Dat doe ik in een natuurgebied vlakbij ons in de buurt" legt ze uit. "Bobbie houdt van spelen en zwemmen, dus Bobbie is altijd goor als we terugkomen. Dan is het daarna eerst een kwartier schoonmaken en afdrogen."

Staatsloterij Show

De Staatsloterij Show keert begin mei na twintig jaar terug op televisie. De eerste uitzending is op 9 mei te zien, heeft Talpa bekendgemaakt. Eind vorig jaar werd al duidelijk dat Talpa De Staatsloterij Show nieuw leven inblaast. Hélène Hendriks is de presentatrice van dienst.

In de jaren negentig was Marc Klein Essink jarenlang het gezicht van de show. De laatste serie, in 2006, werd gepresenteerd door Carlo Boszhard en Chantal Janzen. De deelnemers van De Staatsloterij Show maken kans op 100.000 euro. Net als voorheen moeten ze in de finale zoveel mogelijk foute kokers, met daarin geldbedragen, wegspelen.