Nederland is al enkele dagen in de ban van de sneeuwbuien die er over het land trekken. Het zorgt voor allerlei problemen in ons land, maar daar kunnen onze oosterburen over meepraten. De bekende atlete Alicia Schmidt ondervindt namelijk ook hinder van het winterse weer.

De winterse buien trekken al enkele dagen over ons land en ook dinsdag leverde dat weer allerlei problemen op. Zo werd het advies gegeven om niet de weg op te gaan, maar een alternatief was er niet echt doordat er vanwege een storing het grootste gedeelte van de ochtend geen treinen reden. Ook vliegen is lastig, want er werden al vele vluchten vanaf Schiphol geschrapt sinds de sneeuw ons land bereikte.

Problemen voor 'mooiste atlete ter wereld'

Met dat laatste probleem werden ze in Duitsland echter ook geconfronteerd. Alica Schmidt, die in het verleden werd bestempeld als 'de knapste atlete ter wereld' zag namelijk haar plan in duigen vallen. De atlete wilde maandag op het vliegtuig stappen voor een trainingskamp, maar dat zat er niet in. "Slecht nieuws, mijn vlucht naar het trainingskamp werd gecanceld", schrijft ze op haar Instagram.

Dat was balen, want trainen in Duitsland ziet ze niet zitten. "Ik weet niet meer wanneer de laatste keer was dat we zoveel sneeuw in Berlijn hadden, ik hou ervan, maar om te trainen is het niet ideaal dus morgen ga ik toch echt op trainingskamp", vervolgde Schmidt. Om aan te tonen hoeveel sneeuw er gevallen is, plaatste ze nog een foto van de motorkap van haar Porsche. Het is voor de atlete te hopen dat haar vlucht een dag later wel gewoon kan vertrekken.

Succes buiten de atletiekban

Schmidt heeft overigens meer succes buiten de atletiekbaan dan daarop. Ze verzamelde inmiddels al 5,4 miljoen volgers op Instagram en dat heeft haar de nodige samenwerkingen met bekende merken opgeleverd. Medailles op grote toernooien pakte ze echter nog niet.

Wel was Schmidt onderdeel van het Duitse team op de 4x400 meter gemengde estafette op de Olympische Spelen van Parijs. Duitsland werd echter uitgeschakeld in de series. Nederland pakte op dat onderdeel overigens olympisch goud.