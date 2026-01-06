Anni Friesinger is weer even in Nederland en dat komt voor haar op het perfecte moment. De voormalig topschaatsster uit Duitsland pendelt met haar Nederlandse man Ids Postma (ook een ex-topschaatser) heen en weer tussen woonplaatsen Salzburg (Oostenrijk) en Friesland. In ons land zwijmelt ze weg bij het voor haar mooiste uitzicht.

De winterse omstandigheden kunnen Friesinger (48) meer dan bekoren. Op Instagram spreekt ze lovend over het dikke pak sneeuw dat Nederland bedekt en de temperaturen onder nul. "Nee dit is Salzburg niet, dit is het uitzicht op ons terras en de weilanden in Dearsum Fryslân", roept ze vol verwondering uit op haar Instagram, waar ze ruim 26.000 volgers heeft. "Oh ja, de winter is ook in Nederland en hoe mooi is het hier nu?!"

Hardop dromen van Elfstedentocht

Friesinger, man Postma en hun twee dochters hadden liever gezien dat de sneeuw er rond de feestdagen al had gelegen, voor de nog mooiere plaatjes. "Helaas kwam de sneeuw voor ons een week te laat", schrijft ze, waarna ze wel hardop durft te dromen over een eventuele Elfstedentocht. Die 'koorts' komt in heel Nederland al snel bovendrijven als het een paar dagen op rij flink winters weer is. "Het maakt zeker wat zenuwachtig en we hopen op een Elfstedentocht, dat zou te gek zijn!"

Geliefd in Nederland

Friesinger groeide in haar tijd als topschaatsster uit tot een heldin op het ijs. Ze werd niet alleen in Duitsland geliefd (en gehaat vanwege een ruzie met die andere Duitse legende Claudia Pechtstein), maar ook in Nederland was ze geliefd. Haar veelal Nederlandse volgers op Instagram vragen haar dan ook of ze zelf ook de Elfstedentocht zou rijden als die er weer zou komen. Daar geeft ze nog geen antwoord op.

Mooiste uitzicht na hard werken

Overigens is het winterse weer niet alleen maar plezier voor Friesinger en haar gezin. Op Instagram Stories laat ze zien dat ze een openbare weg rond hun woning sneeuwvrij moesten maken voor de vele passanten die gebruikmaken van de weg. Dat betekende zo'n 700 meter sneeuwschuiven. Na het harde werk kon ze op haar terras, met uitzicht op de ongerepte en besneeuwde weilanden, genieten van haar 'favoriete uitzicht', met zelfs nog bezoek van een aantal reeën.