Rafael van der Vaart debuteerde donderdagavond bij Vandaag Inside. Daar mocht hij meteen het vaste ritueel van de show uitvoeren. Dat liep alleen enigszins uit de hand: "Ik weet niet in welk gat."

Aan de bar zat cardioloog Janneke Wittekoek, die kwam praten over overgewicht. "We worden veel te zwaar met z'n allen", zei ze. Meer dan vijftig procent van de Nederlanders heeft overgewicht. "Hebben jullie dit expres gedaan?", vroeg Van der Vaart met een knipoog over zijn komst.

"We hadden overlegd van misschien is het wel leuk dat Rafael komt. En dan nog van die lekkere hapjes erbij", lachte presentator Wilfred Genee. "Nee, goeie binnenkomer", reageerde Van der Vaart. Met zijn BMI zit het naar eigen zeggen wel goed. Dat komt mede omdat de oud-voetballer veel op de padelbaan staat. "Ik probeer een beetje fit te worden. Ik heb natuurlijk een jongere vriendin, dus je moet een beetje je best doen", aldus Van der Vaart. "Maar ik houd net als René wel van het goede leven."

Nummer van Wilfred Genee galmt door de speakers

Na het jolige begin was het tijd voor de koekoek. Daarbij moeten kijkers in een gat kijken waarin een camera zit. Zodra dat gebeurt klinkt er een koekoek-geluid. Presentator Genee maakte er samen met John de Bever een nummer over. Die is Van der Vaart wel bekend. "Dat is grappig, van de week kreeg ik nog een appje van jou toen je met de hele familie zat te zingen", merkte Genee op.

"Nou, mijn dochter is erg kritisch op muziek. Een beetje zoals Johan. En zij vindt dit nummer helemaal de bom. Dus elke ochtend als ik haar naar school breng, dan staat dit nummer op. Hoe krijg je het voor elkaar?", vroeg Van der Vaart aan Genee over het ontstaan van het nummer. "Maar het zingt wel lekker mee."

Van der Vaart krijgt zaal plat

De oud-voetballer mocht later ook de koekoek doen. "Ik weet alleen niet in welk gat...", zei een treuzelende Van der Vaart, waarna heel de studio in lachen uitbarstte. "Daar heb jij wel vaker last van", grapte René van der Gijp. "Dat heeft mij heel veel geld gekost", reageerde Van der Vaart. Uiteindelijk vond hij het juiste gaatje voor de koekoek.