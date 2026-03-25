Nicolas Keenan, de Argentijnse tophockeyer en verloofde van de Nederlandse minister president Rob Jetten, woont al een tijdje in Den Haag, maar snapt nog altijd niks van een specifieke traditie. De 28-jarige Argentijn werd er woensdag weer eens mee geconfronteerd toen hij de verjaardag van de politicus vierde.

De premier van ons land vierde woensdag 25 maart zijn 39ste verjaardag en daar stond zijn elf jaar jongere verloofde natuurlijk bij stil op Instagram. 'Fijne verjaardag amor (liefje in het Spaans, red.), schreef hij bij een gezamenlijke foto in een zomers oord, gezien de korte broeken. Dat deed hij rond 17.00 uur en hij ontketende bij die post een traditie die in Nederland heel gewoon is, maar in het buitenland vooral raar overkomt.

'Ik ga het nooit snappen'

"Ik ga het nooit snappen: iedereen feliciteren met iemands verjaardag", schrijft hij bij een verward gezicht van zichzelf op Instagram Story. Vervolgens legt hij in het Engels uit aan zijn 114.000 volgers wat de traditie inhoudt. "Een Nederlandse traditie om jou te feliciteren met andermans verjaardag." Toch kan hij er ook wel de waardering van inzien. "Toch bedankt voor alle berichtjes."

Klein Zwitserland

De Argentijnse tophockeyer maakte al veel verjaardagen mee in Nederland, want hij speelt al sinds 2017 voor de Haagse hockeyclub Klein Zwitserland. Voor de Argentijnse selectie speelde hij al 86 interlands, maar toch blijft zoiets kleins als een traditie vreemd voor de 28-jarige Keenan. Het is ook niet de eerste verjaardag van Jetten die hij viert, maar wel de eerste dat de D66-leider 'de baas van ons land' is. De aandacht zal daardoor ook vele malen groter zijn nu.

Verloofd met Jetten

In november 2024, een paar maanden nadat Jetten Keenan had opgezocht op de Olympische Spelen in Parijs waar hij hockeyde met Argentinië, zetten de twee geliefden een grote stap in hun relatie. Ze zijn inmiddels verloofd en stappen op een nader te bepalen datum in het huwelijksbootje. Door de immens drukke agenda van Jetten zal het moeilijk plannen worden. Momenteel is de premier in Finland voor een werkbezoek, later gaat hij naar de Verenigde Staten.