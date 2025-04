Hoogzwangere Kelly Piquet krijgt in opvallende outfit veel bewondering

De geboorte van de baby van Kelly Piquet en Max Verstappen komt steeds dichterbij, maar dat weerhoudt de hoogzwangere moeder er niet van om nog regelmatig te poseren in bijzondere kleding. Ditmaal deelt het model beelden uit Parijs.

'Van een nachtje uit in Parijs', zet ze bij de foto's op haar Instagram. Piquet draagt een lange (doorschijnende) jurk met een soort panterprint. Haar bijna twee miljoen volgers vinden het geweldig. 'Ik ben geobsedeerd met deze look', reageert iemand. Een andere volger bestempelt Verstappen als een geluksvogel. 'Als je te lang in haar ogen kijkt, snap je wel dat Max van haar houdt.'

Verstappen had de post na een minuut of twintig nog geen like gegeven en dat was reden voor haar volgers om los te gaan. 'We zijn hier voor die snelle Nederlander', is een reactie die onder veel van de posts van Piquet wordt gegeven.

Bijna uitgerekend

Piquet is inmiddels bijna uitgerekend van Verstappens eerste kindje. De Formule 1-coureur heeft geluk, want volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko wordt de baby niet in een raceweekend verwacht. Het lijkt erop dat de bevalling na de Grand Prix van Miami (race op 4 mei) gaat gebeuren. Mocht dat niet lukken, heeft Verstappen al aangegeven wél te gaan racen.

Uitstekende band met stiefdochter

Voor Verstappen wordt het zijn eerste kind, maar Piquet heeft al een dochter van vijf: Penelope. In de beelden die de afgelopen jaren rondgingen, werd al duidelijk dat P en de viervoudig wereldkampioen een uitstekende band hebben met elkaar.

Het lijkt erop dat Piquet weer een dochter krijgt. Ze deelde namelijk een post op Instagram waar dat op een klein tekstje te lezen was. De 36-jarige Piquet verwijderde de afbeelding heel snel, maar een paar oplettende volgers hadden het foutje al ontdekt.

Nederlandse schoonmoeder

Verstappen heeft twee bijzondere schoonouders. Nelson Piquet is drievoudig wereldkampioen in de Formule 1, Verstappen heeft één titel meer. En met zijn schoonmoeder, Sylvia Tamsma, kan hij Nederlands praten. Overigens zijn Piquet en Tamsma al jaren niet meer samen.