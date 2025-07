Max Verstappen is in 2025 voor het eerst vader geworden. Tenminste, écht vader. De Nederlandse Formule 1-coureur is al jaren de 'bonuspapa' van de 6-jarige Penelope, die vandaag (28 juli) jarig is. Door de jaren heen is te zien dat wereldkampioen Verstappen alles in zich heeft om ook nog een geweldige vader te zijn.

Penelope is de dochter van Kelly Piquet, die drievoudig Formule 1-wereldkampioen Nelson Piquet als vader heeft. De 36-jarige Kelly kreeg haar dochter - die ze liefkozend P noemt - met voormalig F1-coureur Daniil Kvyat. De Rus verloor zijn stoeltje bij Red Bull in 2016 aan Verstappen en de Nederlander datete in oktober 2020 ook nog eens met zijn ex-vriendin.

Piquet en Kvyat kregen Penelope in juli 2019, in december van datzelfde jaar ging hun relatie uit. Formule 1-fans zagen P de afgelopen jaren nagenoeg alleen maar bij Piquet voorbijkomen op sociale media en zelden tot nooit bij haar vader. Aangezien Piquet nu alweer een tijdje met Verstappen gaat, is het niet gek dat zij ook vaak met hun drieën worden gespot.

'Maxie, ik wil bij jou blijven!'

En dat gaat fantastisch, kunnen we wel zeggen. De afgelopen jaren kwamen er genoeg leuke video's en foto's voorbij, waarin duidelijk wordt dat P een uitstekende band heeft met Verstappen. De eerste video die de moeite waard is, is er een waarop de inmiddels viervoudig wereldkampioen te zien is terwijl hij zijn favoriete hobby beoefent: simracen.

Max' stiefdochter had de opdracht gekregen om te gaan douchen en mocht daarna pas bij Max meekijken op zijn schermen. Daar dacht P anders over: 'Maar Maxie, ik wil bij jou blijven!'

Bijzonder 2024

Verstappen reed op 7 april 2024 de Grand Prix van Japan (eerste plek) en genoot daarna in het Aziatische land van de sneeuw met zijn vriendin en haar dochter. Piquet deelde op Instagram een foto waarop P uitrustte op de schoot van haar bonuspapa. Overigens was de kleine er ook bij toen de Nederlander de beker in ontvangst mocht nemen op het podium op Suzuka: 'Max, yeah!'

Twee weken later gaf Verstappen in gesprek met De Telegraaf aan niet meer uit te kunnen slapen dankzij Penelope. "Het zit er niet meer in dat ik tot tien uur ’s ochtends in bed lig. We hebben een automatische wekker." Hij gebruikt die tijd om extra uren te maken op de sim. Zijn stiefdochter mag soms ook oefenen op de computer. Op deze beelden is te zien hoe ze door Monaco scheurt.

Penelope duikt steeds vaker op tijdens en rondom races. Zo wilde zij er bij de Grand Prix van Monaco niks van weten dat ze Verstappen los moest laten, terwijl de coureur van Red Bull de roemruchte race door de straten van Monte Carlo moest rijden. Een paar maanden later troostte ze Verstappen na een zeer teleurstellende kwalificatie in Italië.

Bij de afsluiting van het Formule 1-seizoen 2024 kregen de Verstappen- en Penelope-fans weer ontroerende beelden voorgeschoteld. In Abu Dhabi stond er niks meer op het programma voor de Limburger, omdat hij zijn vierde wereldtitel (op rij) al even had veiliggesteld. Daarom was er tijd en ruimte voor zijn stiefdochter om in de pitbox te kijken. Met opvallende vlechtjes hing ze lekker om Verstappen heen, die gewoon in zijn Red Bull zat om zich klaar te maken voor een sessie.

Penelope is inmiddels grote zus geworden. Eind mei of begin juni is Piquet bevallen van nog een dochter: Lily. Verstappen is dus voor het eerst vader.