Hélène Hendriks is opnieuw getroffen door fysiek leed. Vorig jaar werd de 45-jarige presentatrice geopereerd aan haar rug, dit keer is de situatie iets minder erg. Toch valt de aandoening op bij anderen. "Als mensen weten wat je er tegen kan doen..."

"Wat is er met je ogen aan de hand?", wil Noa Vahle van haar collega weten in HNM De Podcast. "Nou, dat vragen mensen zich ook af. Ik krijg allerlei DM's (persoonlijke berichten, red.) op Instagram. Ze zeggen gewoon: 'Meid, heb jij botox gebruikt?' Dat is niet waar", lacht Hendriks, nadat Vahle het tegenovergestelde suggereert.

"Ik heb een ontstoken oog", biecht ze vervolgens op. "De ene keer is het de een, de andere keer is het de ander. Dat is al vier maanden. Dus als mensen weten wat je er tegen kan doen... Ik heb alles al geprobeerd. Ik heb al een zalfje van de dokter gehad, maar het gaat van het een naar het andere oog. Er komen steeds van die bubbeltjes op."

'Ik denk dat het iets bacterieel is'

Hendriks kreeg ook allerlei vragen toen ze een keer make-uploos verscheen bij een uitzending van Ziggo Sport. "Dan lijken we gelijk ziek", is de gezamenlijke conclusie van het drietal. Vahle en Merel Ek stellen daarna dat het mogelijk komt dat Hendriks niet de kans krijgt om van de ontsteking af te komen, omdat ze dagelijks in de make-up zit vanwege al haar werkt. "Ik denk dat het een bacterieel iets is", antwoordt Hendriks.

Nieuwe fysieke malheur

De populaire presentatrice van onder meer De Oranjezondag kampte vorig jaar ook al met fysiek ongemak. Die waren toen wel iets serieuzer dan een ontstoken oog. Hendriks onderging een operatie aan een beknelde zenuw in haar rug. Het zorgde ervoor dat ze haar taken als host van haar programma voor langere tijd moest neerleggen.

Hendriks presenteerde sinds haar terugkeer staand en dat doet ze nog altijd. De presentatrice wil niet in het oude patroon terugvallen, bovendien werd de presentatietafel van haar programma aangepast naar de situatie. "Anders moeten ze die tafel weer verlagen. Dat kost allemaal geld. Waarom zou je dat doen als staan prima is?", stelde Hendriks, die binnenkort met De Oranjezomer naar Curaçao vertrekt.

