Anne Luijten zal hoe dan ook onttroond worden als Nederlands kampioene op de marathon tijdens de Marathon Rotterdam. De topatlete is zwanger en kan dus niet meer op topniveau lopen, maar toch dook ze in een bijzondere rol op rond het parkoers. Daar gaf ze een update over haar gezondheid.

De 31-jarige voormalig olympiër namens TeamNL is zondag 12 april analiste en co-commentator bij de NOS. In die rol kon ze nog wel topsport bedrijven, want hardlopen met een zwangere buik was nu toch echt wat minder verantwoord dan een maand geleden. Toen deed ze tot verbazing van iedereen mee aan een hardloopwedstrijd en won ze die zelfs. "Ik was daar toch om mijn broertje aan te moedigen, dus ik dacht: waarom niet? Je kan blijven sporten als je zwanger bent", zei ze zondag lachend.

'Een stuk slapelozer'

Zwanger deed ze ook nog een Hyrox met haar broer, maar nu is het toch wel echt klaar met topsport. Alle aandacht moet naar de zwangerschap. "Het gaat hartstikke goed en ik voel me energiek. De baby groeit ook goed, maar 's nachts is het een stuk slapelozer dan in mijn topsporttijd. De baby beweegt al lekker. Andere vrouwen zullen wel herkennen dat je veel droomt en lichter slaapt. Maar ik voel me goed."

'Bewust gekozen'

Luijten werd de afgelopen drie keer Nederlands kampioen op de marathon, maar ziet haar reeks in Rotterdam eindigen. "Het is heel erg leuk om weer hier te zijn in een andere rol. We hebben heel bewust gekozen om nu proberen een kindje te krijgen, dus lopen werd 'm niet. Maar ik vind het daarom wel heel leuk om hier gewoon te zijn."

'Een gek idee'

Ze is trots op haar 'streak' van drie NK's op rij. "Heel bijzonder, maar ook een gek idee dat mijn streak nu ten einde komt. Ik ben er trots op, dus het is jammer dat er geen vierde achtereenvolgende komt", zei ze met een knipoog. Want hoewel ze gestopt is om zwanger te raken en dus dit jaar te bevallen, sluit ze niet uit dat ze na haar zwangerschap weer terugkeert. "Wie weet komt er wel gewoon een vierde titel bij ooit."