Erben en Joep Wennemars zijn allebei gevestigde namen in de schaatswereld. Toch zijn zij niet de bekendste familieleden. De 20-jarige Niels spant de kroon als populaire influencer met duizenden volgers.

Schaatser Joep is in de voetsporen van zijn vader getreden met zijn topsportcarrière. De 23-jarige werd vorig jaar wereldkampioen op de 1000 meter en maakte dit seizoen zijn debuut op de Olympische Spelen. Hij kwam in actie op de 500, 1000 en 1500 meter, maar wist geen medaille te bemachtigen. Op de 1000 meter werd hij gehinderd op de kruising, waardoor hij eremetaal misliep. Op de 1500 meter viel hij net buiten de podiumplaatsen met zijn vierde tijd.

Vader Erben heeft ook een succesvolle schaatscarrière achter de rug met drie individuele wereldtitels, twee wereldkampioenschappen sprint en twee olympisch bronzen medailles. Hij is nu een vast gezicht bij NOS als analist bij schaatswedstrijden.

Influencer Niels

Maar Niels heeft zijn vader en broer inmiddels afgetroefd als bekende Nederlander. Hij begon vorig jaar met het opnemen van video's over zijn sportieve uitdagingen, zoals Hyrox. Hij kreeg er in razend tempo duizenden volgers bij. Dat werd alleen maar meer toen hij ging samenwerken met andere content creators, waaronder de beroemde vlogger Enzo Knol.

Zijn volgersaantal op Instagram staat inmiddels op ruim 124.000. Erben heeft er 83,4 duizend en Joep wordt gevolgd door 104.000 mensen. Bij Niels komen er ook nog eens 67,9 duizend volgers bij via TikTok en dus kan hij zich met recht de populairste Wennemars noemen.

Filmpjes vanuit Milaan en ziekenhuis

Niels plaatste donderdag nog een video waarin hij vervelend nieuws deelt vanuit het ziekenhuis. Tijdens een wintersportvakantie is zijn schouder uit de kom geraakt. De influencer volgde ook de avonturen van zijn broer tijdens de Winterspelen op de voet en filmde zijn reactie op de races in Milaan.