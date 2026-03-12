Voor topschaatser Joep Wennemars zit het seizoen er op en dus is het tijd om even te ontspannen. Zijn broertje Niels besloot echter de winterse omstandigheden weer op te zoeken en nog wat sportieve meters te maken. Hij trok naar de bergen voor een goeie portie sneeuw, maar dat avontuur lijkt niet goed te zijn afgelopen.

Het jongere broertje van de topschaatser is met wat kameraden afgereisd naar de Alpen. Wennemars was onder meer op pad met de bekende YouTuber Enzo Knol en influencer Lars Peterzon. Laatsgenoemde deelde eerder op de dag nog wat fraaie kiekjes in zijn Instagram Story met als bijschrift 'wat is het lekker zeg', met een snowboard in zijn hand.

Zo heel lekker lijkt het met Wennemars niet te gaan. Niels deelde op donderdag namelijk een video op zijn sociale media-kanalen. Niet vanaf de piste, maar op een ziekenhuisbed. Het bijschrijft liegt er niet om: 'Schouder in de kom, hij vliegt er keihard uit'. Niet geheel toevallig is dat ook de tekst van het liedje dat Wennemars onder het filmpje heeft gezet. Het lijkt er dus op dat het wintersportavontuur niet volledig is geslaagd en dat de linkerschouder van Wennemars een klap heeft gehad.

Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Enzo Knol lijkt er in een reactie wel op te hinten. 'Wanneer de sound voor je gemaakt is', doelend op het liedje Shoulder Lean van Siggy en D1ns. Waarschijnlijk is de schouder van Wennemars dus uit de kom gegaan. Een doekje voor het bloeden: hij krijgt een hoop beterschapswensen van zijn volgers.

De kans is dus aanwezig dat de vakantie er voor Wennemars wel even op zit. In tegenstelling tot broer Joep heeft hij geen carrière in de topsport, maar de zoon van ex-topschaatser Erben zit zeker niet stil. Zo was hij jarenlang zeer fanatiek in de motorcross. Ook deed hij al geregeld mee aan een Hyrox-wedstrijd.

Daarnaast maakt hij naam als influencer. Op Instagram heeft hij ruim 100.000 volgers en ook op TikTok is hij zeer populair. Via die kanalen deelt hij ook veel beelden rondom wedstrijden van Joep, bijvoorbeeld tijdens zijn dramatisch verlopen 1000 meter op de Olympische Spelen. Niels liet op zijn kanaal onder meer de teleurstelling na de mislukte kruising door de Chinese tegenstander Lian Ziwen zien