Bij Vandaag Inside werd dinsdagavond smakelijk gelachen om een intiem AI-filmpje van Johan Derksen. De oud-voetballer maakt zich echter wel zorgen dat de beelden grote gevolgen voor hem kunnen hebben.

Maandagavond was politicus Frans Timmermans te gast bij VI. Daar kwam een AI-filmpje uit voort waarin Derksen en Timmermans wel erg intiem waren samen. "Heb je hem nou echt een zoen gegeven of niet?", vraagt presentator Wilfred Genee dinsdag in de uitzending.

"Nou Frans en ik zijn het wel eens over een coming out-day", antwoordt Derksen. "Dat vonden we allebei niet meer nodig. En dat hebben we even gevierd." Ondertussen wordt de video getoond waarin de twee elkaar op de mond kussen. Het leidt tot veel hilariteit in de studio.

"Ja, dit is liefdevol", reageert Genee. "Ja maar het is wel weer gevaarlijk", vervolgt Derksen. "Als mensen dat het echt waar is?", vraagt René van der Gijp. "Nee, maar morgen kom ik in de supermarkt en dan noemen ze je homo", aldus de bromsnor. "Dan wil iedereen met je zoenen", grapt Genee.

Jake Paul

Derksen is niet de enige die te maken krijgt met AI-filmpjes. Ook Jake Paul, bokser en vriend van topschaatsster Jutta Leerdam, gaat momenteel viraal. Althans, zijn AI-versie. Er gaan een heleboel nepfilmpjes rond op TikTok waarin de Amerikaan verklaart dat hij homoseksueel is en zich inzet voor de LHBTIQ-community.

Dat begon ook met een AI-filmpje op zijn eigen account waarin hij met een man zoende, namelijk met zijn komende tegenstander. Paul neemt het op 14 november in de boksring op tegen Gervonta Davis.

De Nederlandse Leerdam is niet blij met de AI-trend op TikTok. "Het is niet grappig, mensen geloven het echt." Paul lijkt er zelf wel om te kunnen lachen.