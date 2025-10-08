Johan Derksen is in de uitzending van Vandaag Inside dinsdagavond helemaal losgegaan over de situatie bij Ajax. Die is volgens de oud-voetballer 'lachwekkend'.

Fred Grim werd dinsdag toegevoegd aan de staf van Ajax. Hoofdtrainer John Heitinga krijgt er met hem een nieuwe assistent bij. De Amsterdamse club presteert ondermaats en daarom moet er een kantelpunt komen. Derksen denkt echter niet dat Grim daarvoor kan zorgen.

Hij verwijst daarbij naar het advies van Dick Advocaat. "Die zei in de krant: je moet Frank Rijkaard, Henk ten Cate en Louis van Gaal daar neerzetten." "En dan neem je Fred Grim", reageert René van der Gijp cynisch.

'Dan moet je met hem stoppen'

"Maar ja, René, als je iemand naast Heitinga zet, dan zeg je eigenlijk: 'Jij functioneert niet, jij kunt er geen klote van'. Dan moet je met hem stoppen", aldus Derksen. "Maar nu hebben ze die víér onbenullen daar zitten in de technische leiding."

"Het is dus niet zo'n goede beslissing, als ik jou zo hoor?", vraagt presentator Wilfred Genee. "Het is lachwekkend", antwoordt Derksen. "Een keeper... Heb jij wel eens een keeper verstandig over voetbal horen praten?"

Trainerscarrière

De oud-doelman werkte als hoofd coaching in de jeugdopleiding van de club uit Amsterdam. Daarvoor was de 60-jarige Grim ook als trainer actief bij Ajax, en eveneens bij Sparta, Almere City, RKC, Willem II, Emmen, Jong Oranje en het Nederlands elftal.

"John Heitinga, Marijn Beuker en ik waren voor de technische staf op zoek naar versterking", zei technisch directeur Alex Kroes in een persbericht. "John stelde voor om Fred Grim toe te voegen. Met Fred halen we kwaliteit en heel veel ervaring erbij, dagelijks op het veld en op de bank bij wedstrijden. We willen de staf rondom het team nog verder versterken, met als doel zowel de sportieve resultaten te verbeteren als de ontwikkeling van het spel en van de individuele spelers."

