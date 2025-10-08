Jake Paul is altijd erg actief op sociale media en shockeert regelmatig met vreemde berichten. De laatste tijd circuleren er echter ook veel nepvideo's die de vechter en entertainer bespotten. Hij trok zich even terug bij zijn verloofde Jutta Leerdam.

Paul gaat momenteel viral op TikTok, althans zijn AI-versie. Daarin wordt de spot gedreven met de vriend van Nederlandse topschaastsster Leerdam. Daarin kondigt hij bijvoorbeeld aan dat hij homoseksueel is en zich inzet voor de LHBTIQ-community.

De Amerikaan reageerde er eerder al op, samen met zijn vriendin. Leerdam was absoluut niet blij met alle AI-filmpjes. "Het is niet grappig, mensen geloven het echt." Paul lijkt er zelf wel om te kunnen lachen.

De aanleiding was mogelijk een AI-video die Paul zelf op Instagram postte. Daarop was hij hij zoenend te zien was met zijn komende tegenstander. The Problem Child neemt het op 14 november op tegen Gervonta Davis.

Trainen in Thialf

Tussen al die nepfilmpjes, dook ook de echte Paul weer op. Hij is momenteel in Nederland, samen met zijn hond Thor, om tijd door te brengen met Leerdam. De 28-jarige dook ook op in Thialf, zo is te zien op Instagram.

"Kijken hoe Jutta traint voor de Olympische Winterspelen", zegt hij. Vervolgens zijn beelden te zien van Leerdam die op volle snelheid voorbij komt. "Snelheidsduivel", noemt Paul haar, waarbij hij verwijst naar het liedje Speed Demon van Justin Bieber.

Olympisch schaatsseizoen

Voor de schaatsster gaat het nieuwe seizoen bijna van start. Leerdam heeft de afgelopen periode alles op alles gezet om in de beste vorm van haar leven te zijn. Vanaf 31 oktober tot en met 2 november staan de NK afstanden op het programma in Thialf. De eerste test voor Leerdam in het olympisch seizoen.

Daarna gaat de blik op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) waar de tickets voor de Spelen in Milaan in februari verdeeld worden. Het OKT wordt gehouden tussen kerst en oudjaarsavond.

Tijdens de Winterspelen hoopt Leerdam haar grote droom te kunnen waarmaken: goud op de 1000 meter. Vier jaar eerder greep ze naast de titel en pakte ze het zilver achter Miho Takagi. Voor Leerdam zullen de Spelen in Milaan waarschijnlijk haar laatste worden. Daarna zou ze namelijk graag willen trouwen met Paul en een gezin stichten.