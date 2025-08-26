Topschaatsster Jutta Leerdam en haar Amerikaanse verloofde Jake Paul warenonlangs in Italië voor de bruiloft van Logan Paul en Nina Agdal. De meeste ogen waren uiteraard gericht op het bruidspaar, maar ook Jake wist de aandacht te trekken. In de Sportnieuws.nl-podcast reageren hockey-iconen Ellen Hoog en Naomi van As met verbazing.

“Heb jij de bruiloft van Logan Paul en Nina Agdal gezien?”, vraagt Hoog. Van As antwoordt sarcastisch: “Die heb ik natuurlijk live zitten kijken op Netflix.”

Even later zegt ze: “Ik heb er wel beelden van gezien.” Hoog haakt in: “Iets met een taart?” Van As bevestigt: “Dat was het eerste beeld wat ik zag. Je ziet Jake helemaal die prachtige bruidstaart, waar waarschijnlijk superveel werk in heeft gezeten, kapotslaan als een soort boksbal. Overal vloog taart, en daarna omhelsde hij zijn broer.”

'Echt niet grappig'

Ze vervolgt: “Zijn broer vindt dat waarschijnlijk grappig, dat is ook wel zo’n type. Als zijn vrouw zijnde zou ik echt denken ‘wat doe jij met mijn taart?’ Ik zou het niet grappig vinden. Ik vond het zo overdreven.”

Hoog sluit zich daarbij aan: “Ik dacht echt: waar kijk ik naar? Maar ja, zij leven voor dit soort momenten, want het gaat natuurlijk weer viraal. Iedereen heeft dat taartmoment gezien en praat erover. Wij praten er ook over in de podcast. Slim, want commercieel werkt het.”

Vooraf bedacht

Dan vraagt Van As zich af: “Zou er nog een reserve-taart zijn geweest?” Hoog reageert direct: “Ja, tuurlijk. Dit was allemaal van tevoren bedacht.” Van As zegt verbaasd: “Dat je dus zó ver moet gaan, dat alles gestaged is. Doodvermoeiend.”

Hoog vult aan: “Op de achtergrond zag je ook allemaal camera’s en fotografen. Ik begrijp een camera en een fotograaf, maar zóveel? Dat is natuurlijk hun leven. Altijd een camera op je gericht. Ik zou er gek van worden.”

Olympische Winterspelen in Milaan

Voor Jutta Leerdam was de bruiloft een heerlijke onderbreking in haar drukke schaatsschema. Ze is alweer volop in training voor de Olympische Winterspelen van februari.

