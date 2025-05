Italië in rep en roer: relatie van 'meest sexy voetbalster' met 'teamgenoot' is voorbij

Aan de sprookjesrelatie van de 'meest sexy voetbalster' Alisha Lehmann en Douglas Luiz lijkt een einde te zijn gekomen. Meerdere bronnen in Italië beweren dat. Ter bewijs wijzen ze op de verwijderde foto's op Instagram.

De Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport meldde woensdag dat Juventus-middenvelder Douglas Luiz en Lehmann, eveneens spelend voor de club uit Turijn, uit elkaar zijn vanwege verschillende toekomstvisies binnen de club. Het tweetal kreeg een relatie toen ze elkaar leerden kennen bij Aston Villa, al was het ook een poosje uit. Lehmann koos juist voor Juventus omdat haar (toenmalige) vriend daar ging spelen.

Breuk door club?

Tuttosport bevestigde de relatiebreuk en voegde eraan toe dat beiden gezamenlijke foto's, die ze de afgelopen maanden en jaren hadden gedeeld, hebben verwijderd. Lehmann en Luiz maakten afgelopen zomer samen de overstap van Aston Villa naar Juventus.

Terwijl de Braziliaanse international dit seizoen worstelt met speelminuten, lijkt Lehmann het goed naar haar zin te hebben in Turijn en is naar verluidt niet van plan Juventus aan het einde van het seizoen te verlaten. Onlangs nog werd ze kampioen met de vrouwentak. Het was de eerste titel in twee jaar tijd van Juventus Feminin.

Boze Douglas Luiz

Douglas Luiz daarentegen lijkt gefrustreerd door het gebrek aan speeltijd en uitte onlangs zijn onvrede op sociale media, door een Juventus-fan te vragen waarom hij nooit twee wedstrijden achter elkaar voor De Oude Dame heeft gespeeld.

"Ik ben hier niet gekomen om foto's te plaatsen. Ik kwam hier met een doel. Ik luisterde naar mijn hart en tekende hier. Nu wil ik graag dat je antwoordt op deze vraag: waarom heeft een aanwinst als ik niet twee wedstrijden op rij in dit shirt gespeeld?"

De 26-jarige Douglas Luiz kwam vorige zomer voor 51,50 miljoen over van Aston Villa. In zijn eerste seizoen in Turijn kwam hij niet verder dan 23 optredens, waarin hij slechts 799 speelminuten maakte. De afgelopen maanden was de Braziliaan echter wel geblesseerd.

