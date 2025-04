'Meest sexy voetbalster' danst erop los na kampioenschap in Italië

Het vrouwenelftal van Juventus is vrijdag kampioen geworden van Italië. Reden genoeg voor een feestje natuurlijk, waarbij de Zwitserse Alisha Lehmann het voortouw nam.

Juventus had vrijdag aan een zege op de vrouwen van AC Milan genoeg voor het kampioenschap in de kampioenspoule van de Italiaanse competitie. Door twee doelpunten van Cristiana Girelli werd er met 2-0 gewonnen, waarna het feest los kon barsten.

Nadat alle spelers een speciaal gemaakt t-shirt hadden ontvangen en enkele speelsters andere feestattributen erbij hadden gepakt, moest de selectie even bij elkaar komen. De vrouwen dansten met z'n allen op de maat en Lehmann, vaak 'de meest sexy voetbalster ter wereld' genoemd, nam daarin het voortouw.

Vakantie

Juventus speelt nog twee wedstrijden in de competitie en daarna de finale van de Italiaanse beker. Lehmann kan vervolgens lekker op vakantie, zoals ze begin april ook al even snel deed. In Dubai deelde ze wat kiekjes van haar en haar zusje die genoten van het mooie weer en het lekkere zwembad.

Lingerie

Lehmann zocht eerder dit jaar nog de grens op op Instagram. Daar plaatsen zij enkele foto's met doorzichtige lingerie aan. Dit bleek een goede zet, want hier ontstond later een samenwerking met het lingeriebedrijf uit.

Douglas Luiz

Niet alleen Lehmann zelfs, maar ook haar vriend Douglas Luiz speelt bij Juventus. De Braziliaanse middenvelder is al enkele jaren samen met de Zwitserse, nadat zij eerder allebei in Engeland voetbalden.

De twee kwamen laatst van een koude kermis thuis. Er werd ingebroken in hun huis in Turijn en de schade was enorm. Er raakte gelukkig niemand gewond, maar er zou voor maar liefst 500.000 euro aan spullen zijn meegenomen.