Jack van Gelder is deze periode één van de grote afwezigen bij De Oranjewinter. De voormalig voetbalverslaggever las daar 'de meest vreemde artikelen' over en wil nu graag van zich laten horen.

'Ik lees de meest vreemde artikelen in de media over mijn afwezigheid bij De Oranjewinter', begint Van Gelder op X. 'De redactie heeft besloten om mij deze cyclus niet uit te nodigen. Daar is niets vreemds aan. Ik ben freelancer. Hélène valt niets te verwijten. Zij verdient alle heisa niet.'

'Jack zien we daar weer terug'

Hendriks sprak zich begin januari uit over de afwezigheid van Van Gelder én de aanwezigheid van de jonge Nicky van der Gijp (zoon van René). Hendriks verklaarde bij De Telegraaf waarom Van Gelder en ook Rutger Castricum niet bij De Oranjewinter aanschuiven: "Dit heeft met vakanties te maken. Jack zien we tijdens De Oranjezondag en in de zomer weer terug. Rutger gaan we daar volgend jaar ook weer zien."

Hendriks ging vervolgens dieper in op de aanwezigheid van Van der Gijp junior. "René en ik spreken hier nooit over. Nicky en ik zitten in hetzelfde vak. Hij is te zien bij Viaplay en ik bij Ziggo Sport. We waren op zoek naar verjonging en ik vind dat hij waanzinnig goed kan duiden. Die jongen past bij ons programma."

Hélène Hendriks werd wereldnieuws

Hendriks neemt tegenwoordig een podcast op met collega's Noa Vahle en Merel Ek. Daarin vertelde zij een verhaal over Diego Costa, wat direct wereldnieuws werd. Costa zou tijdens de coronapandemie expres in het gezicht van diverse journalisten hebben gehoest. Ook Hendriks was slachtoffer van zo'n actie en testte twee dagen na het incident met de Spaanse spits (inmiddels 37 jaar oud) positief op het virus dat aan tienduizenden mensen wereldwijd het leven kostte.

Daily Mail onderschrijft haar verhaal en maakte al in 2021 melding van het walgelijke hoesten in het gezicht van andere mensen door Costa. 'Hij deed het terwijl hij door de mixed zone liep waar alle journalisten aan het werk waren', haalt het Engelse tabloid 'bewijs' voor de waarheid van het verhaal van Hendriks erbij. 'Het hele incident stond op camera en Costa barstte zelfs in lachen uit toen hij zijn weg naar de uitgang van het stadion vervolgde.'