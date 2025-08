Wat een gemoedelijk openingsgesprekje had moeten worden om De Oranjezomer aan te kondigen, zorgde voor de teruggekeerde presentatrice Hélène Hendriks meteen voor een schrikmomentje. Haar vaste tafelgast Jack van Gelder verraste het gezicht van de talkshow met een opmerkelijk vakantieverhaal.

Tussen de reclames in viel de nieuwe houding van Hendriks meteen op. In een letterlijke stand-up met ex-voetbalcommentator Van Gelder stond ze naast hem om de kijkers op SBS 6 te houden. "Hoe was je zomer, Jack", begon ze haar rentree na een maandenlange afwezigheid staand naast hem. "Heel rustig eigenlijk", antwoordde Van Gelder. "Veel tv gekeken en een weekje op vakantie geweest."

'Weet je hoe slecht dat is?'

Hendriks ging er vanuit dat Van Gelder flink in de zon had liggen bakken, gezien zijn kleurtje. "Ik zit niet meer zoveel in de zon als vroeger hoor. Lekker in de schaduw tegenwoordig", antwoordde hij. Hendriks wilde door naar het volgende onderwerp en sloot af met dat Van Gelder zich vast wel insmeerde met zonnebrand. "Ik smeer nooit in, nog nooit gedaan ook", verraste hij haar. "Dat meen je niet! Weet je hoe slecht dat is?", riep Hendriks verbaasd uit.

'Ontzettend blij dat je er weer bent'

Volgens Van Gelder heeft dat 'nu allemaal geen zin meer'. Daar vindt Hendriks het hare van en ze komt er op een later moment op terug. Ze vroeg Van Gelder tot slot of hij nog iets kwijt wilde wat hij bij zijn maandenlange afwezigheid had moeten bewaren. "Dat ik ontzettend blij ben dat je er weer bent", reageerde hij op de terugkeer van de geopereerde Hendriks bij De Oranjezomer. Zij werd in mei geopereerd aan een beknelde zenuw in haar rug en het herstel duurde langer dan verwacht. Zitten kan ze nog steeds niet.

'Heel lief'

"Heel lief", reageerde ze terwijl ze een arm op de schouder van haar vaste gast legde. "Dat vind ik echt", reageerde hij. "De mensen thuis hebben zich ook zorgen gemaakt." Vervolgens begon na de reclame het programma met een liedje van Baas B en René Froger, voordat Hendriks voor het eerst écht in beeld kwam bij de officiële start van het praatprogramma. Zij houdt het twee weken staand vol, omdat ze dus nog niet kan zitten. Daarna keert Vandaag Inside weer terug. Ze kreeg een groot applaus van de studio.