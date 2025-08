De Oranjezomer kon maandagavond niet beginnen voordat Hélène Hendriks even iets van het hart moest. De presentatrice (44) keerde terug van een maandenlange afwezigheid. Staand aan de desk van 'haar' talkshow wilde ze zich op de kijkers thuis richten.

Hendriks moest in het voorjaar worden geopereerd aan een beknelde zenuw in haar rug. Het herstel duurde langer dan verwacht, waardoor eerst Johnny de Mol en daarna Thomas van Groningen haar moesten vervangen bij de talkshow. Hendriks kan nog altijd niet zitten en doet dus de komende twee weken staand haar werk als presentatrice van De Oranjezomer. In die hoedanigheid draaide ze zich naar de camera.

Meteen een sneer

Nadat René Froger en Baas B de uitzending hadden geopend met het lied Amsterdam, was Hendriks meteen scherp. "Wel lekker dat als je weer begint, dat er meteen lied over Amsterdam is", sneerde ze richting de bekende Nederlandse zanger. Die reageerde nog onwetend, maar daarna maakte Hendriks er een grapje van. "Ik kom uit Breda! Maak daar eens iets van." Maar daarna werd het programma meteen serieus toen de presentatrice zich tot de kijkers thuis richtte.

'Eerst even dit'

"Jongens, ik ga zo verder tot de orde van de dag. Maar eerst even dit. Ik ben uiteraard terug, maar ik wil eerst even de mensen bedanken voor de mooie berichten. Ik heb kaartjes, bloemen en van alles gehad. Het was allemaal veel te veel. Maar ik heb er wel echt van genoten. Er zijn zoveel mensen ziek of die worden geopereerd en die krijgen het allemaal niet. Dus ik ben zeer dankbaar dat ik dat heb gehad. Nu is het klaar en gaan we gewoon lekker beginnen."

Kritiek op voorgangers

Met de terugkeer van Hendriks keerde ook ex-voetbalcommentator Jack van Gelder terug aan tafel van De Oranjezomer. Hij ging er meteen vol in. In de ochtend van de uitzending had hij bij De Telegraaf uitgehaald naar de vervangers van Hendriks bij de talkshow, Johnny de Mol en Thomas van Groningen. Hendriks nam het na die kritiek op hen op voor ze. "Ze hebben het van mij overgenomen. Er stond veel druk op en het is goed gegaan."

'Helemaal niet goed gegaan'

Dat vond Van Gelder absoluut niet. "Het presenteren van een praatprogramma vergt heel wat meer capaciteiten. Ik vind het helemaal niet goed gegaan als iemand alles van een papiertje afleest." Job Knoester, die naast Van Gelder aan tafel zat, sprong ook in de bres voor De Mol en Van Groningen. "De eerste week was het inderdaad moeizaam, maar daarna zette hij de sfeer wel goed neer." Daar kon Van Gelder niet anders dan mee instemmen.

Staande Hendriks

Tot slot ging het in de opening van het programma over de nieuwe houding van Hendriks, die dus staand haar werk moet voortzetten door de pijn aan haar rug als ze gaat zitten. "Blijft deze bardame iedere avond?", vroeg Van Gelder grappend. "Ik sta, daar is niets knaps aan", legde ze kort uit. "We hebben overwogen om jullie allemaal te laten staan, maar dat zag er heel raar uit." Daardoor is de setting zo dat Hendriks als enige staat en de anderen op hoge krukken aan de verhoogde desk zitten.