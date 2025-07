Waar zijn ploeggenoten zich al flink in het zweet werken op het voetbalveld, heeft Kenneth Taylor nog een momentje voor zichzelf op de padelbaan. Toch dook daar een bijzondere gast op: zijn vriendin Jade Anna van Vliet. De populaire influencer kwam hem hoogstpersoonlijk aanmoedigen, terwijl ze Taylor zag sporten in een welbekende outift.

Na een lang seizoen met Ajax volgde voor Taylor nog het EK met Jong Oranje, wat helaas in een teleurstelling eindigde. Toch was het niet voor iedereen een domper dat Oranje in de halve finale werd uitgeschakeld. Van Vliet was namelijk door het dolle heen en danste van geluk. Eindelijk kon ze nu samen met Taylor op een welverdiende vakantie. Doordat hij in tegenstelling tot zijn ploeggenoten nog in actie kwam, krijgt hij nu wat langer vakantie om zich volledig op te laden voor het nieuwe seizoen. Maandag meldt Taylor zich bij de nieuwe hoofdtrainer John Heitinga voor zijn eerste training.

Bezoek aan de padelbaan

Tot die tijd kan de veelzijdige middenvelder nog even genieten van zijn vrije tijd. Zo was Taylor zaterdag te bewonderen op de padelbaan, waar hij een ontspannen moment pakte buiten het voetbalveld. Wat deze sessie extra bijzonder maakte, was het onverwachte bezoek van zijn vriendin.

Van Vliet liet op haar Instagram Stories zien hoe ze 'even langs de padelbaan gefietst' was om haar vriend aan te moedigen. Taylor was in actie te zien in sportsokken van haar eigen lifestylemerk Bi Yù, dat de influencer sinds enkele maanden aan het opbouwen is. De witte sokken passen uitstekend bij de outfit van de Ajacied.

i Jade Anna brengt een bezoek aan de padelbaan waar Kenneth Taylor aan het spelen is. ©Instagram

Waar ligt de toekomst van Taylor?

Het zijn spannende tijden voor het koppel. Terwijl Van Vliet haar eigen merk stevig opbouwt en zij samen ontspannen momenten zoeken, gonst het van de geruchten rondom Taylor. Ajax kreeg deze maand een bod binnen voor de jeugdexponent. Opvallend genoeg kwam de interesse van het Portugese FC Porto waar Francesco Farioli de trainer is. De Italiaan verraste vorig seizoen nog met Ajax, waar Taylor een belangrijke rol in speelde.

De onderhandelingen tussen Ajax en FC Porto verlopen tot nu toe stroef. De Portugezen deden een openingsbod van 15 miljoen euro, plus twee miljoen aan bonussen, maar dat ligt ver onder de vraagprijs van ongeveer 30 miljoen die Ajax hanteert voor de 23-jarige middenvelder. Taylor zelf staat open voor een overgang, vooral vanwege de mogelijkheid om opnieuw onder Farioli te spelen, die hem vorig seizoen naar nieuwe hoogten tilde.

