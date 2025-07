Het is ineens druk op de burelen bij Ajax. Technisch directeur Alex Kroes verwelkomde dinsdag in Raul Moro de tweede aanwinst van deze zomer, maar is aan de vertrekkende kant ook flink in de weer. Er kwam namelijk een torenhoog bedrag binnen voor miskoop Carlos Forbs en er wordt ook getrokken aan Kenneth Taylor.

De 21-jarige Portugese aanvaller Carlos Forbs verruilt Ajax voor Club Brugge. Volgens De Telegraaf betaalt de Belgische topclub zes miljoen euro, plus één miljoen aan bonussen, aan de Amsterdamse club. Forbs werd in 2023 voor 14 miljoen euro door Ajax aangetrokken. De Portugese jeugdinternational genoot zijn opleiding bij Sporting en Manchester City en werd afgelopen seizoen uitgeleend aan Wolverhampton Wanderers, waar hij in elf wedstrijden één assist gaf.

Getouwtrek om Kenneth Taylor

Ajax polste bij middenvelder en sterkhouder Kenneth Taylor ondertussen voor een nieuw contract, maar Taylor heeft geen interesse in een verlenging. Hij ziet een terugkeer naar Francesco Farioli wel zitten, maar het moeizame vertrek van de Italiaanse coach uit Amsterdam bemoeilijkt de onderhandelingen. Hij zit inmiddels bij FC Porto en tekende daar na 1 juli, waardoor Ajax geen geld ving voor de Italiaanse trainer Farioli.

Laag bod

FC Porto zal een tandje bij moeten schakelen om Ajax te overtuigen middenvelder Taylor te laten gaan. De Draken openden de onderhandelingen, zoals gebruikelijk bij dit soort complexe deals, met een laag bod: 15 miljoen euro, plus 2 miljoen euro aan bonussen. De Amsterdammers wezen het bod, zoals verwacht, direct af. Porto blijft realistisch en werkt verder aan de transfer, wetende dat het onmogelijk is om aan de vraagprijs van 30 miljoen euro voor de 23-jarige middenvelder te voldoen.

Ajax houdt vast

Na het bod van de Portugezen polste Ajax bij Taylor voor een verbeterd contract tot 2027, maar de speler is niet geïnteresseerd. Ajax is echter niet vergeten dat het vertrek van Farioli, na het mislopen van de landstitel, de club 5 miljoen euro heeft gekost. De Italiaan hoefde geen afkoopsom te betalen toen hij naar FC Porto vertrok, omdat hij zijn tweede contractjaar niet volmaakte. Mede daardoor blijven de Amsterdammers vasthouden aan de vraagprijs voor Kenneth Taylor. Ook de interesse van clubs als Atlético Madrid en Napoli versterkt de positie van Ajax.