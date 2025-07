Kenneth Taylor en Brian Brobbey zijn niet alleen al jaar en dag teamgenoten bij Ajax, maar koesteren ook een warme vriendschap. Tijdens een logeerpartijtje bij Brobbey had Taylor iets - voor hem - nieuws meegemaakt. Hij was met de spits meegegaan naar de Ghanese kerk en was laaiend enthousiast over die gebeurtenis.

In augustus 2010 kwamen Taylor en Brobbey voor het eerst met elkaar in contact bij de F1 van Ajax. Al snel bloeide er een hechte vriendschap op tussen de twee. Niet alleen op het veld, maar ook buiten het veld wisten de spelers elkaar goed te vinden. Al snel na de eerste ontmoeting vond het eerste logeerpartijtje - van de velen die er nog zouden volgen - plaats.

Kerkbezoek

De 8-jarige Taylor werd door zijn vader opgepikt in Amsterdam Zuidoost na het eerste logeerpartijtje bij Brobbey. "Pap, wat ik nou toch weer heb meegemaakt", zei hij volgens het Algemeen Dagblad direct tegen zijn vader bij het openen van het portier. Hij had die ochtend samen met zijn voetbalvriend een bezoek gebracht aan de Ghanese kerk, waar hij had meegezongen en hij vond het geweldig.

Ajax-vrienden

Onderweg naar huis in Heiloo vertelde hij zijn vader dolenthousiast over het kerkbezoek. Maar ook in Heiloo zelf vonden er later vaak logeerpartijtjes plaats. Al vertoefden ze meestal in het ouderlijk huis van Brobbey, waar Ajax-vrienden Ryan Gravenberch en Jayden Braaf zich ook vaak bij aansloten. De PlayStation draaide overuren en bleef tot in de late uren aanstaan. De volgende ochtend werd er een bezoek gebracht aan de Ghanese kerk.

Als er in Heiloo gelogeerd werd, ging dat vaak gepaard met een tussenstop op het strand van Egmond aan Zee. Uiteraard kon een bal niet ontbreken. Nadat de jonge Ajacieden dat zat waren, werd er afgesloten met een hapje eten op de boulevard.

De twee spelen nog altijd samen bij Ajax, al is het de vraag hoe lang dat nog zal duren. De transferdeadline aanstaande 1 september zal het moeten uitwijzen.

Alles over Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.