Kenneth Taylor is inmiddels alweer een tijdje samen met de populaire influencer Jade Anna van Vliet. Toch duurde het even voor het nieuws over hun relatie naar buiten kwam. Dat had alles te maken met de profvoetballer, aangezien Van Vliet de aankondiging het liefst "van de daken wilde schreeuwen".

Jade Anna van Vliet en Kenneth Taylor zijn zelfs al verloofd. Onlangs ging de profvoetballer op één knie om de vraag der vragen te stellen, waar Van Vliet volmondig ja op zei. Aan het begin van hun relatie waren de twee echter nog redelijk geheimzinnig. Dat had alles te maken met Taylor die zijn privéleven het liefst buiten de schijnwerpers houdt.

Afspraak met Taylor

In de podcast Zogenaamd Succesvol wordt aan Van Vliet gevraagd of het een bewuste keuze was om haar relatie zo lang geheim te houden. "Ja, maar ik moet zeggen vooral vanuit mijn vriend. Die had daar eigenlijk helemaal niet echt behoefte aan", vertelt een openhartige influencer daarover.

Dat was voor Van Vliet wel even schakelen, aangezien zij het liefst de voorpagina's had gehaald met het nieuws. "Ik heb dus echt uit excitement dat ik heel veel wil delen", zegt ze eerlijk. Toch hield Taylor haar gelijk in toom. "Dus ik ben heel blij dat hij mij vanaf het begin echt op die rem heeft gehouden van: 'dat gaan we niet doen'."

Van de daken schreeuwen

Volgens Van Vliet was dat achteraf misschien maar goed ook. "Want anders had ik het waarschijnlijk weer van de daken geschreeuwd", aldus de influencer. Inmiddels is ze helemaal gewend geraakt aan het feit dat hun relatie minder zichtbaar is op sociale media dan veel volgers misschien verwachten. "Aan het begin zat ik echt op het puntje van mijn stoel van ik wil dit delen."

Daardoor krijgt ze tegenwoordig regelmatig vragen van fans die zich afvragen of de twee nog wel bij elkaar zijn. "Dan krijg ik vragen van: ‘Oh, zijn jullie nog samen?’ of ‘Ik zie Ken niet meer.’ Dan denk ik: oh ja, we zijn samen uit eten zeg maar. Dan denk ik van: plaats weer even wat ofzo." Gelukkig zijn Van Vliet en Taylor nog heel blij met elkaar. Aangezien de middenvelder niet is opgeroepen voor het WK voetbal, konden ze samen genieten van een reis naar Miami.

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