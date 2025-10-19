Met enige regelmaat verschijnen er allerlei trends op sociale media waar veel mensen aan deelnemen. Ook Jade Anna van Vliet, de vriendin van Ajax-speler Kenneth Taylor, is hier gevoelig voor. Ze maakte een virale AI-grap waar de politie eerder voor waarschuwde.

De afgelopen weken is de zogenaamde 'AI-zwerver prank' viraal gegaan. Hierbij houden kinderen hun ouders in de maling met AI-gegenereerde afbeeldingen van vreemde mannen die ze binnenlaten in hun huis, wat vaak tot gestresste reacties leidt.

'Papa pranken'

Ook Van Vliet leek het leuk om haar vader op deze manier te foppen. "Papa pranken dat ik een vreemde man heb binnengelaten", schrijft de influencer bij haar TikTok-video. Hierin deelt ze een chaotisch appgesprek met haar vader Jorge.

Van Vliet vertelt dat Taylor nog bij de kapper zit en dat er iemand aanbelde die zei hem te kennen. Ze laat de vreemde man binnen, maar voegt er twijfelend aan toe: "Ik vertrouw het niet helemaal, oeps."

Ze stuurt ook een foto van de vreemdeling in haar huis, die gekleed is in een blauwe spijkerjas, zwarte hoodie, rugzak en op sokken. Vaderlief vraagt eerst of het echt is of dat het plaatje door AI is gemaakt, maar zijn dochter verzekert hem dat ze 'bloedserieus' is.

In de stress

Even later volgen meer foto's van 'Kelvin Appelman uit Limmen', zoals Van Vliet de vreemdeling noemt. Op de beelden zit hij ontspannen op de bank met een kop koffie en snuffelt hij zelfs in de koelkast van de influencer. Jorge vertrouwt het niet en springt direct in de auto. Ook raadt hij zijn dochter aan om 112 te bellen.

Wanneer Van Vliet ziet dat haar vader daadwerkelijk onderweg is, grijpt ze in. "Het was een prank", schrijft ze. Haar vader stuurt op zijn beurt dan weer een spraakbericht. "Vreselijk kutkind dat je bent", zegt hij. Uiteindelijk kon Jorge zelf ook om de grap lachen.

@jadeanna Wacht tot het einde voor z’n spraakmemo 😂😂 sorry pap ♬ QKThr - Aphex Twin

Waarschuwing van politie

De politie kan echter minder goed lachen om deze AI-prank die viraal is gegaan. Politieagent Frans Luijten, die onder de naam 'Politie Frans' een inkijkje geeft in zijn werk, waarschuwde eerder voor deze grap. De prank wil namelijk nog wel eens uit de hand lopen.

"Die AI-prank is supergrappig, maar heeft er wel toe geleid dat de politie een aantal keer flink moest uitrukken", vertelde hij in een video. Er werden zelfs helikopters ingezet, nadat ouders dachten dat 'de zwerver' spullen uit hun huis had gestolen. Zijn advies luidt dan ook: "Laat het dus niet te ver uit de hand lopen."