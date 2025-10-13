Influencer Jade Anna van Vliet, de vriendin van Ajax-middenvelder Kenneth Taylor, laat op Instagram zien dat ze prima weet te genieten van de luxe die bij het profvoetballeven hoort. In haar Story pronkt ze met de nieuwste aankoop van haar vriend.

Op Instagram deelt Jade een foto vanuit de bestuurdersstoel van een glanzende sportwagen. Op het stuur prijkt het Porsche-logo. "Hubby his new car (aka also my new car hehe)", schrijft ze bij de foto, waarmee ze doelt op de nieuwste aanwinst van haar vriend. Een speelse knipoog naar Taylor, die zichzelf onlangs lijkt te hebben getrakteerd op een nieuwe bolide - vermoedelijk een Porsche 911.

Nieuwe Porsche valt ook bij Jade in de smaak

De luxe bolide heeft alles wat je verwacht van een topsporter met een goedgevulde bankrekening: een strakke afwerking, carbonaccenten en een Drive Mode-knop waarmee de motor in seconden van rustig naar racestand schakelt.

Taylor lijkt dus niet alleen op het veld goed bezig, maar ook naast de lijnen zijn zaken op orde te hebben. Zijn vriendin Van Vliet deelt de beelden met haar miljoenen volgers en laat zien dat ook zij de nieuwe wagen weet te waarderen. Eerder dit jaar vroeg ze haar fans nog om advies bij het kiezen van een eigen auto, twijfelend tussen een Audi en een Porsche Macan. Dat de voorkeur binnen het stel uiteindelijk richting Porsche ging, is inmiddels wel duidelijk.

i Jade Anna van Vliet kruipt achter het stuur van de nieuwe Porsche van Kenneth Taylor. ©Instagram

Samen op én naast het veld zichtbaar

De 21-jarige influencer en de Ajacied vormen sinds eind 2023 een stel. Regelmatig is Jade te zien op de tribune van de Johan Cruijff ArenA, waar ze haar vriend aanmoedigt tijdens wedstrijden van Ajax. Buiten het veld delen de twee geregeld momenten uit hun dagelijks leven, van vakanties en etentjes tot dus nu ook een gezamenlijke liefde voor snelle auto’s. Zaterdag zit Van Vliet ongetwijfeld weer op de tribune om Taylor aan het werk te zien tegen AZ.

