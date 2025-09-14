Jade Anna van Vliet was zaterdag samen met een vriendin aanwezig bij het Eredivisieduel tussen Ajax en PEC Zwolle om haar vriend Kenneth Taylor aan te moedigen. De influencer merkte op dat een pluk haar van haar vriendin zó ver omhoog stond, dat ze samen voor extra bereik zorgden in de Johan Cruijff ArenA.

Ajax boekte zaterdag met enige moeite een 3-1 zege op PEC Zwolle in eigen huis. Nadat Mister 1-0 Davy Klaassen het openingsdoelpunt achter zijn naam had gezet, was het voornamelijk Mika Godts die indruk maakte met mooie acties. De Belg, die voor het eerst een basisplaats had, beloonde zijn gedrevenheid uiteindelijk met een doelpunt. Hij schoot beheerst raak na een goede pass van Taylor.

Moeizaam

In de tweede helft verliep de wedstrijd een stuk moeizamer voor de ploeg van John Heitinga. De Amsterdammers konden elkaar nauwelijks vinden. Heitinga greep in en wisselde liefst vier keer. Josip Sutalo, één van die wisselspelers, ging in de fout en leidde de aansluitingstreffer van PEC in.

Kaj de Rooij maakte hem. Ajax kreeg het daardoor nog flink benauwd, want de uitploeg kreeg door een brutaal slotoffensief flinke mogelijkheden op de 2-2. Juist aan de andere kant gooide Godts de boel op slot.

'Extra bereik'

Vanaf de tribune aanschouwde Van Vliet het hele tafereel. Zij was samen met een vriendin naar de Johan Cruijff ArenA gekomen om Taylor aan te moedigen. Bij aankomst merkte ze op dat een plukje haar van haar vriendin omhoog was komen te staan, waarna de influencer het niet kon laten om er een foto van te delen. 'Hebben extra bereik met deze antenne', grapte Van Vliet, terwijl het tweetal richting de tribunes liep.

Eerste Champions League-duel

Wellicht kan de Heemskerkse influencer aanstaande woensdag ook voor wat extra bereik in de Johan Cruijff Arena zorgen. Dan neemt Ajax het namelijk op tegen Inter Milan in de Champions League, met onder meer oud-Ajacied Noa Lang.

