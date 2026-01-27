Het bekende voetbalstel Kenneth Taylor en Jade Anna van Vliet verruilde eerder deze maand hals over kop hun woonplaats in Nederland om te gaan wonen in de Italiaanse hoofdstad Rome. De reden: Taylor verliet Ajax en speelt momenteel bij Lazio. Zijn bekende influencer-vriendin deelde dinsdag dat er bijzonder bezoek richting Italië komt voor het stel.

Na zestien jaar bij Ajax te hebben gevoetbald, maakte Taylor drie weken terug zijn droomstap naar het buitenland. Voor een bedrag van 16,85 miljoen euro nam Lazio, de huidige nummer negen van de Serie A, de middenvelder over uit Amsterdam. Naast een nieuwe plek om te voetballen, kregen Taylor en zijn vriendin Van Vliet ook een nieuwe plek om te wonen en leven.

Over de abrupte overgang van Nederland naar Italië deelt Van Vliet veel aan haar miljoen volgers op Instagram. Zo was ze de afgelopen weken bezig met het vinden van een nieuw huis in Rome. En dat is hen gelukt.

'Daar heb ik enorm veel zin in'

Door de stroomversnelling waarmee Van Vliet van Nederland naar Italië verhuisde, had ze minder tijd voor haar vrienden en familie. Maar daar komt vanaf woensdag verandering in, want de 21-jarige influencer deelde dinsdag een hoopvol bericht. "Papa komt morgen naar Rome!!!!", zo begint ze haar Instagram-story. "Zo zo dankbaar dat al zoveel mensen hun trip naar hier al hebben geboekt."

Van Vliet is dus heel blij dat haar vader haar komt bezoeken in haar nieuwe woonplaats. "Als eerste dus paps en daar heb ik enorm veel zin in, want die was precies op vakantie toen ik abrupt naar Rome ging, dus ik heb hem helemaal niet meer gezien. Ik kan iet wachten om de rest van mijn familie en vrienden ook te ontvangen hier!"

Wedstrijdbezoek

Wanneer de vader van Van Vliet in Rome is, kan hij samen met zijn dochter gaan kijken naar Taylor. Hij speelt vrijdagavond met Lazio in de Serie A tegen Genoa, de nieuwe club van Justin Bijlow. Taylor stond sinds zijn aankomst in Rome gelijk in de basis van zijn eerste drie wedstrijden.

