Jake Paul pakt na kritiek op afwezigheid bij Glory wel een privéjet voor de GP van Miami: 'Geen cent in geïnvesteerd'

Jake Paul was afgelopen donderdag- op vrijdagnacht nog de grote afwezige van zijn eigen bedrijf in Miami tijdens Glory Underground. Zelfs een videocall met de vechters liet hij aan zich voorbijgaan. Maar twee dagen later heeft hij alsnog een privéjet gepakt naar Miami, om daar de Formule 1 bij te wonen.

Glory ging in zee met Betr, het bedrijf waar Jake Paul de mede-oprichter van is, om naam te maken inde Verenigde Staten. De vechtsportorganisatie heeft namelijk de ambitie om internationaal te groeien, en dit leek een stap in de goede richting te zijn. In het 'Betr Warehouse', het enorme magazijn dat voor zo'n vijf miljoen dollar werd gebouwd, vond het evenement plaats.

Afwezigheid Jake Paul bij Glory Underground in Miami zorgt voor ongemakkelijk moment In de nacht van donderdag op vrijdag (Nederlandse tijd) bracht Glory een bezoek aan het ‘Betr Warehouse’, het magazijn van Betr, mede opgericht door Jake Paul. Grote afwezige was Jake Paul zelf. De Amerikaanse influencer liet het bezoek aan zich voorbijgaan en had zelfs geen tijd voor een videocall met de vechters.

'Tochtige garagebox'

Die waarde was overigens volgens veel fans niet terug te zien tijdens het evenement, zo viel terug te lezen in de reacties op de livestream. "Het oogt van binnen als een tochtige garagebox in een uitgestorven deel van Miami," schreef een aanwezige verslaggever van het AD.

Schoonouders Jutta Leerdam waarschuwen Jake Paul voor gevaar: 'Het is een hel' Jutta Leerdam en Jake Paul zijn van plan om over een jaar in het huwelijksbootje te stappen, zo lieten ze weten na hun verloving in maart. De ouders van de Amerikaan hebben echter niet zo'n goede ervaringen op dat gebied en waarschuwen hun zoon.

In een eerder interview liet Glory-CEO Marshall Zelaznik aan deze site weten dat het om een exclusief evenement zou gaan, waar celebrities en "vrienden en familie van Betr" aanwezig zouden zijn. Dat maakte het aannemelijk dat Paul aanwezig zou zijn, als mede-oprichter, maar de Amerikaanse influencer liet het afweten en bleek aan het trainen te zijn in Puerto Rico, zo werd duidelijk op Instagram.

Tijdens het evenement werd op de livestream een video getoond van een eerder moment in Miami, waar werd gepoogd om een aantal aanwezige Nederlandse vechters, waaronder Don Sno, Younes Smaili en Tyjani Beztati, in contact te brengen met Paul middels een videocall. Maar het bleef stil aan de kant van de Amerikaanse bokser en influencer; hij nam niet op.

Glory-kampioen Chico Kwasi ziet de geschiedenis zich herhalen in Miami: 'Zo werkt het niet' Een herhaling van zetten vond plaats in Miami tijdens Glory Underground. Het gevecht tussen Chico Kwasi en Tyjani Beztati eindigde wederom in een gelijkspel. In gesprek met Sportnieuws.nl deelt Kwasi zijn gevoelens na afloop: "Het enige wat je kunt doen."

"Ik vond het totaal geen sfeer hebben en eerlijk gezegd was dit de slechtste locatie die ik ooit heb gezien bij een Glory-evenement," liet een boze fan weten op Instagram. "Dit is echt niet wat Glory verdient. Het lijkt erop dat Jake Paul geen cent heeft geïnvesteerd." De conclusie die in Nederland getrokken wordt is dan ook dat het evenement alles behalve aangeslagen is in Amerika en dat een dergelijk evenement de volgende keer gewoon weer in Nederland moet plaatsvinden.

Spanning loopt hoog op na ongelooflijke uitslag tijdens Glory Underground in Miami: 'Niet zo doen, man' Chico Kwasi en Tyjani Beztati konden hun oren niet geloven toen ze de uitslag van hun partij te horen kregen. Hun rematch tijdens Glory Underground in Miami eindigde opnieuw in een gelijkspel. Toen Beztati liet weten dat hij vond dat hij had gewonnen, liep de spanning op en ontstond er een woordenwisseling in de ring.

'Nu F1'

Opmerkelijk genoeg is Paul een paar dagen later alsnog naar Miami vertrokken. Hij gaat een bezoekje brengen aan de Formule 1, zo laat hij weten op Instagram met een foto waarop hij te zien is voor een privéjet. "Nu F1", heeft hij erbij geschreven. Dat bericht werd gevolgd door een foto van een Maybach. Het is onduidelijk of ook Jutta Leerdam van de partij zal zijn in Miami.