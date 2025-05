'Nederlandse vechtsportfans bestolen door samenwerking Jake Paul: Amerikanen houden wel van gekke dingen met influencers'

In de nacht van donderdag op vrijdag vindt het langverwachte Glory Underground Miami, met een bloedstollend hoofdgevecht tussen Chico Kwasi en Tyjani Beztati. Nederlandse fans kunnen het kickboksevenement echter niet meer via hun vertrouwde platform bekijken. De organisatie heeft de handen ineengeslagen met de Amerikaanse Jake Paul. "Ik denk dat dit een misstap is van Glory", aldus Remy Bonjasky.

Glory keert terug naar Amerika en pakt het daar helemaal anders aan. Het publiek zal voor het grootste gedeelte bestaan uit influencers en beroemdheden. De kickboksorganisatie werkt voortaan samen met Betr, het entertainmentbedrijf waar vechter en entertainer Paul mede-eigenaar van is.

Bovendien is er gekozen voor een andere streamingsdienst. Voortaan is Glory te zien op DAZN, in plaats van het Nederlandse Videoland. Oud-kickbokser Bonjasky heeft zijn twijfels over de nieuwe strategie, zo schrijft hij in zijn column in het AD. "Ik weet niet of je Amerika en de wereld verovert met dit soort events. Ik denk dat dit een misstap is van Glory."

'Gekke dingetjes'

Er wordt geprobeerd een nieuwe markt te ontdekken, die naast de vechtsport vooral veel entertainment biedt. "Jake Paul snapt wel hoe marketing werkt dus het is goed om iets met die gasten van Betr te proberen en te gaan vechten in het magazijn van Jake Paul. Amerikanen houden namelijk wel van dit soort gekke dingetjes met youtubers en influencers", aldus Bonjasky.

Het sluit volgens de 49-jarige aan bij het online tijdperk. "Deze tijd heeft dit soort Mickey Mouse-zaken nodig, want de jeugd houdt ervan. Ik ben dus ook heel benieuwd naar de kijkcijfers van dit evenement." Ook de kickboksers zelf kunnen meer populariteit krijgen. "Je kunt wel denken: de mazzel met je influencers, maar voor een promotor is het héél belangrijk of je buiten de ring ook scoort. Kan die stoere vechter in de ring ook een product aanprijzen daarbuiten?"

Bestolen

"Maar toch weet ik niet of je Amerika kan veroveren met kickboksen. Amerika is het land van de UFC, zoals je in Azië ONE FC hebt", vervolgt de voormalig zwaargewichtkampioen. Hij denkt dat ze in de VS niet met zoveel spanning naar het duel tussen Kwasi en Beztati zullen kijken als in Nederland.

"Dit is een gevecht dat we in Nederland héél graag hadden willen zien nadat hun partij in oktober eindigde in een gelijkspel, maar ik weet niet of de Amerikanen deze rivaliteit snappen." Bovendien zijn Kwasi en Beztati beiden erg technisch, maar in de VS willen ze vooral 'gekkigheid' zien, volgens Bonjasky. "Eigenlijk worden de fans in Nederland bestolen van een wedstrijd waar iedereen sinds oktober naartoe heeft geleefd terwijl de Amerikanen er hun bed niet voor uitkomen."