Jutta Leerdam gebruikt tripmiddel met verloofde Jake Paul: 'Ik slikte echt veel'

Jake Paul zweert bij het gebruik van ayahuasca, een natuurlijk tripmiddel dat veel gebruikt wordt in Zuid-Amerikaanse stammen. De verloofde van de Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam onderging al meerdere ceremonieën met het spul, maar in de nieuwe aflevering van de realityserie Paul American blijkt ook Leerdam het goedje te slikken.

In de zesde episode van de show over de familie Paul staat vader Greg centraal. Hij en Jake Paul hebben lang een slechte relatie gehad, vanwege misbruik in de jongere jaren van de kinderen Logan en Jake. Hoewel Greg het fysieke misbruik zelf ontkent, noemen Jake en zijn moeder Pam het wel zo. In een poging hun relatie te lijmen en Greg te laten reflecteren op zijn handelen, besluit Jake om zijn vader mee te nemen en samen ayahuasca te gaan doen. Dat wordt meteen een familie-uitje.

Ayahuasca

Waar in het begin van het avontuur nog lijkt alsof Leerdam alleen maar de 'onschuldige' onderdelen van de ceremonie meebeleeft, blijkt later in de aflevering dat ze het tripmiddel zelf ook slikt. De Nederlandse topschaatsster is kennelijk niet bang voor de gevolgen, ook niet of het van invloed is op het anti-dopingbeleid in het schaatsen. Ayahuasca staat daar overigens niet als 'verboden middel' op, dus is aanneembaar dat Leerdam de risico's heeft ingeschat.

'Je kunt mijn brein niet afleiden'

Maar alle voorzichtigheid en avontuur ten spijt, ze merkt nauwelijks iets van het sterke tripmiddel. Ze legt in Paul American uit waarom ze denkt dat het op haar geen invloed heeft gehad. "Ik heb geen spirituele reis gehad", openbaart ze aan Jake Paul als de twee elkaar weer zien na urenlang het middel te hebben laten werken. "Ik heb zo'n sterke wil. Mijn geest bepaalt wat mijn lichaam doet. Ik ben enorm gedisciplineerd. Je kunt mijn brein niet afleiden."

'Ik slikte veel'

Leerdam geeft toe dat ze wel echt haar best heeft gedaan tijdens de ceremonie. "Ik slikte echt veel ayahuasca. Ik weet dat ik veel moest nemen, voordat mijn brein het over zou nemen. Maar niets. Ik sliep er doorheen. Ik voelde niets." Ze spreekt tegen Paul haar twijfels uit of de dosis wel sterk genoeg was. Zij denkt van niet, maar haar verloofde verzekert haar dat het echt wel sterk genoeg was. Leerdam deed mee aan ayahuasca om Jake beter te kunnen begrijpen.

'Jake is getraumatiseerd'

"Er zijn vroeger dingen gebeurd tussen Jake en z'n vader, waardoor Jake is getraumatiseerd. Ik vind het daarom een goed idee dat Greg ayahuasca probeert om te kijken of hij van zijn verleden kan leren. Ik heb zelf nooit zoiets ervaren. Wat er ook gebeurt, ik zal Jake bij elke stap steunen. Het wordt een reis voor hem."

Kotsen

De ceremonie bestond voor Jake, Greg en Jutta uit verschillende onderdelen. Zo begonnen ze met een mix van water en citroengras. Dat zorgt ervoor dat de binnenkant ook gereinigd wordt. Alledrie hangen ze na een paar glazen kotsend over de rand van een buitenplaats. Daarna volgde een reiniging van de buitenkant, met water en bepaalde bloemen. Leerdam vond het 'heel interessant'.