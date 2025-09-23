Waar de staredown tussen Jake Paul en zijn volgende bokstegenstander Gervonta Davis voor weinig spektakel zorgde, was de persconferentie om van te smullen tussen de twee. New York was maandagavond Nederlandse tijd het decor voor de eerste ontmoeting van de twee kemphanen.

Paul, gekleed in een dikke bontjas en een zonnebril op, wilde de ontmoeting beginnen met een minuut stilte voor de doodgeschoten activist Charlie Kirk, voor wie hij veel respect had. De 31-jarige Kirk werd twee weken geleden vermoord toen hij op een universiteitscampus in debat ging met mensen.

Paul, de verloofde van de Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam, was diep geschokt en besteedde veel aandacht aan de schietpartij. Tijdens het persmoment met Davis, tegen wie hij op 14 november vecht, nam hij er weer de tijd voor.

Davis krijgt lachers op zijn hand

De dertigjarige Davis begon zijn moment heel anders. Hij was zogenaamd of expres alweer vergeten wanneer hij tegen Paul moet vechten. Daar reageerde Paul meteen op door te zeggen dat zijn opponent gestoord is en hij lachte hem uit. Vervolgens stond Davis geagiteerd op uit zijn stoel om te protesteren tegen het gewicht waarop beide mannen dienen te zijn. De presentator vertelde 195 pounds (ruim 88 kilo), maar volgens Davis wilde hij zelf 190 pounds (86 kilo). Voor een lichtgewicht als hij een groot verschil. Paul zit tegen het lichtzwaargewicht aan.

'Ik zweer op mijn moeder'

De presentator moest lachen om de acties van Davis, die zichzelf ook bijzonder grappig vond. Maar op de vraag waarom hij tegen Paul gaat vechten, in plaats van een rematch tegen een opponent die hem bijna versloeg, stotterde hij vooral. "Ik wil er niet teveel over zeggen", stamelde hij. De dertigjarige 'Tank' kwam halverwege pas een beetje los nadat Paul over zijn lengte begon. "Ik zweer op mijn moeder dat ik hem ga verslaan." Paul probeerde nog wat olie op het vuur te gooien door het arrestatieverleden van Davis erbij te halen, maar Davis hapte niet echt.

i Jake Paul haalt ineens twee clowns op het podium tijdens de persconferentie met Gervonta Davis. ©YouTube

Clowns op het podium

Paul had nog een verrassing in petto door bij het eerste woordje 'clown' van Davis ineens twee clowns op het podium te laten komen. Davis kon er eerst nog om lachen toen de twee ballonfiguurtjes gingen maken, maar na de opmerking van Paul dat alleen clowns vrouwen slaan, was hij stil. Davis werd eerder dit jaar opgepakt op verdenking van mishandeling van zijn ex-vriendin, maar omdat er geen aangifte kwam, werd de zaak geseponeerd. Davis kwam in het verleden meermaals in aanraking met politie en justitie.

In de laatste minuten scholden ze elkaar vooral over en weer uit. Het woord 'sukkel' viel vaak, maar tot een echte confrontatie kwam het verder niet.