Jake Paul heeft geschokt gereageerd op het overlijden van de conservatieve activist Charlie Kirk. De 31-jarige bondgenoot van Donald Trump werd woensdag tijdens een lezing in de Amerikaanse staat Utah neergeschoten. Hij werd geraakt in de hals en overleed later in het ziekenhuis.

Kirk gaf op de campus van de Utah Valley University een presentatie voor honderden studenten toen er plotseling een schot klonk. Op videobeelden die online circuleren is te zien hoe hij achteruitdeinst, met bloed zichtbaar bij zijn nek. Hij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar de hulp mocht niet baten.

Kirk stond bekend als een van de meest prominente conservatieve stemmen in de Verenigde Staten. Hij was oprichter van de jongerenbeweging Turning Point USA en verscheen geregeld bij Fox News. Binnen de Republikeinse achterban gold hij als een belangrijke bondgenoot van Donald Trump, met een miljoenenpubliek op sociale media.

Aangeslagen Jake Paul spreekt zich uit

Voor Paul, die Kirk al langer bewonderde en volgde, kwam het nieuws hard aan. De bokser en verloofde van Leerdam besloot zijn gevoelens te delen met zijn miljoenen volgers op sociale media. "Charlie (Kirk, red.) werd neergeschoten omdat hij de waarheid vertelde. Dat is het letterlijk", begint hij zijn bericht.

In de ogen van Paul is de situatie een teken van de tijd waarin we leven. "Wat een mentaal zieke tijd maken we door", schreef hij, om er direct aan toe te voegen dat volgens hem 'we God meer dan ooit nodig hebben'. Paul sloot af met een boodschap richting zowel de nabestaanden als de dader: "We bidden voor Charlies familie en bidden dat deze slechte mensen genezen."

Charlie Kirk got shot for telling the truth. That is literally it.



What a mentally sick time we are living through



We need god more than ever



Praying for Charlie’s family and praying for these evil people to heal — Jake Paul (@jakepaul) September 10, 2025

Donald Trump roemt 'geweldige kerel'

Niet alleen Paul reageerde op het nieuws, ook Trump sprak zich uit. De president noemde Kirk op zijn eigen platform Truth Social 'een geweldige kerel van top tot teen' en riep Amerikanen op om voor zijn familie te bidden. "We moeten allemaal bidden voor Charlie Kirk, die is neergeschoten. God zegen hem!", aldus Trump.

Spannend jaar voor Paul en Leerdam

Na de zware boodschap over het verlies van Kirk richt Paul zijn blik ook weer op de nabije toekomst. Op 14 november stapt hij opnieuw de ring in, dit keer voor een demonstratiepartij tegen regerend wereldkampioen Gervonta Davis. Het leeftijdsverschil is klein, maar qua gewicht scheelt het enorm: Davis vecht normaal rond de 60 kilo, terwijl Paul in zijn laatste partij bijna 95 kilo woog.

Naast zijn bokscarrière staat Paul veelvuldig in de spotlights door zijn relatie met schaatskampioene Jutta Leerdam. Het stel is sinds dit jaar verloofd en leeft samen toe naar een bijzonder 2026, waarin vooral de Nederlandse in de schijnwerpers staat met haar voorbereiding op het olympische seizoen.