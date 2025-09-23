Jake Paul keert op 14 november weer terug in de boksring voor zijn gevecht tegen prof Gervonta 'Tank' Davis en hoewel die partij nog bijna twee maanden ver weg is, stonden de kemphanen maandagavond Nederlandse tijd al voor het eerst tegenover elkaar. In New York was de eerste persconferentie én staredown in aanloop naar het gevecht.

Davis is volgens fans van een hele andere orde dan alle andere tegenstanders waar de verloofde van de Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam ooit tegen gevochten heeft. De lichtgewicht is in dertig partijen nog altijd ongeslagen en vocht in maart 2025 voor het laatst. Sindsdien kwam 'Tank' vooral in het nieuws vanwege zijn arrestatie op verdenking van mishandeling van zijn ex-vriendin. De zaak tegen de dertigjarige Amerikaan werd geseponeerd. Maar vooral het feit dat hij een lichtgewicht is en Paul een paar gewichtsklasses hoger zit, valt nu extra op.

'Kind tegen een volwassene'

Tijdens de staredown werd volgens de kijkers pijnlijk duidelijk dat het gevecht op 14 november vreselijk oneerlijk zou kunnen zijn. "Het lijkt wel een kind tegen een volwassene", schrijft iemand onder bijgaande video van de staredown. "Wat Davis krijgt betaald voor dit gevecht, moet niet normaal zijn. Zonder veel te verdienen zou dit alles hebben van 'niks te winnen, alles te verliezen'", schrijft een ander. "De ongemakkelijkste staredown die ik ooit heb gezien", is weer een ander duidelijk.

Paul probeert van alles

Een van de lichtpuntjes in de staredown, waarbij de vechters elkaar van dichtbij in de ogen kunnen kijken en 'indruk kunnen maken', is volgens fans dat Davis niet meegaat in de spelletjes van Paul en zich niet uit de tent laat lokken. Paul kan maar niet stilstaan en probeert uit alle macht iets van een reactie van Davis te krijgen. Die blijft rustig met z'n handen in z'n zakken staan en lijkt Paul vooral te analyseren. Hij bezorgt de immens populaire influencer niet het vuurwerk waar hij wellicht naar op zoek was.

Handdruk

De staredown wordt zelfs afgesloten met een vriendelijke handdruk en de verplichte foto's. Er is geen geduw en getrek of gescheld, iets wat veel vaker wél gebeurde bij eerdere staredowns voor gevechten van Jake Paul. Dat alles om de partij zo goed mogelijk te verkopen. Ook Paul tegen Davis is op 14 november overigens te zien op streamingdienst Netflix.