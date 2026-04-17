Topsportkoppel Jake Paul en Jutta Leerdam is na een tijdje op afstand weer herenigd in de Verenigde Staten. Ze reisden samen af naar New York, maar onderweg moest er nog wel wat aan het uiterlijk van de topschaatsster gebeuren. Paul stond klaar om haar te helpen.

Leerdam en Paul arriveerden donderdag in New York waar de bokser een evenement bijwoonde van MVP (Most Valuable Promotions). In Madison Square Garden vonden de wegingen en persconferenties voor de gevechten van vrijdag die het bedrijf van Paul heeft georganiseerd.

Leerdam was ook aanwezig en werd bij haar aankomst al vastgelegd door de camera's. Gelukkig had ze in het vliegtuig al wat extra aandacht besteed aan haar uiterlijk. "Ik zit in het vliegtuig en ik moet even mijn make-up bijwerken", zegt ze in een video op TikTok. Er is alleen een probleem, ze heeft niet de producten bij die ze normaal gesproken gebruikt voor haar looks. "Ik weet niet wat er in mijn tas zit, maar we gaan het zien."

Jake Paul schiet te hulp

Ze brengt wat extra eyeliner en lipliner aan. Vervolgens komt heet verloofde het beeld ingelopen. Olympisch kampioene Leerdam legt haar probleem aan hem voor. "Ik heb niet veel make-up bij me." De Amerikaan schiet meteen te hulp, al is het op opmerkelijke wijze.

Hij probeert namelijk de make-up van zijn geliefde aan te brengen met behulp van een barbecuetang die hij toevallig in zijn hand heeft. Eerst doet hij wat lipgloss op bij de Nederlandse Leerdam en vervolgens mag hij ook aan de slag met lipliner. "Hij is bruin, dus die zou ik toch al verpesten", legt ze uit.

'Hij heeft zijn roeping gevonden'

De lipliner belandt uiteindelijk overal rond haar mond én op haar neus. "Alsof ik een chocoladetoetje heb gegeten." Leerdam probeert de situatie nog te redden, terwijl Paul met de barbecuespatel door haar blonde haar kamt. "Sorry jongens, dit is de slechtste make-uproutine ooit", verontschuldigt Leerdam zich richting haar volgers. Toch is ze uiteindelijk tevreden met het resultaat. "Ik denk dat hij zijn roeping heeft gevonden", zet ze in het bijschrift over Paul.