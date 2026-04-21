Jake Paul steekt zijn steun voor de Amerikaanse president Donald Trump niet onder stoelen of banken. De Amerikaanse influencer en bokser had recent zelfs nog een uitgebreid gesprek met 'de machtigste man op aarde', zoals de functie van de president van de Verenigde Staten genoemd wordt. Maar er schuilt volgens een tegenhanger van Trump een groot gevaar in mensen zoals Paul.

De 84-jarige Sanders probeerde tot twee keer toe president te worden van Amerika, maar werd door de Democraten, de tegenhanger van Trumps Republikeinse Partij, niet naar voren geschoven als presidentskandidaat. In gesprek met de Nederlandse journalist Tim Hofman van Radio Boos zegt Sanders wat hij vindt van Paul en waarom de boksende influencer volgens hem zo gevaarlijk is.

Influencer Jake Paul

De 29-jarige Paul behoort tot een grote groep influencers die het rechtse geluid in Amerika voortstuwen. Sanders ziet hem en andere grote namen als voormalig vechtsporter Joe Rogan als 'marionetten' van oligarchen als Trump. Een oligarch is een invloedrijk en bevoordeeld iemand die uit is op macht, vaak uit eigenbelang en berust op rijkdom. Met hun tientallen miljoenen volgers op sociale media en podcasts, zorgen de influencers voor een grote groep volgelingen die hun mening deelt en volgt.

'Het is beangstigend'

Hoe kijkt Sanders naar de rol van onder meer Paul in het huidige politieke klimaat in Amerika en de samenleving? "Jongeren kijken geen televisie meer en lezen geen kranten, zij kijken en luisteren vooral podcasts en online video's en het overgrote merendeel is rechts georiënteerd. Het is beangstigend", vindt politicus Sanders over die beweging. "We zien met Trump een president die niet in de Grondwet gelooft, niet in de rechtsstaat en vaak liegt. Sommige mensen die zich aangetrokken voelen tot hem zijn antisemieten, fascisten of racisten. Daar bestaat geen twijfel over."

'Ze pakken een machteloze minderheid'

Sanders ziet dat Paul en Rogan en de tientallen andere influencers erg belangrijk zijn voor mensen als Trump. "Of ze het zelf doorhebben of niet, ze werken voor de oligarchen. Zij willen de aandacht afleiden van de problemen van de mensen. In Amerika willen ze het niet hebben over het feit dat de jongere generatie het momenteel slechter heeft dan de generatie ervoor. Dus wat doen ze dan? Ze pakken een machteloze minderheid, nu de illegalen, en geven ze overal de schuld van. Zij zijn volgens hen de schuldigen van alle problemen."

'Ze zaaien haat'

En dat is precies waar influencers als Paul volgens Sanders in helpen, door dat beeld te versterken. "Zo houden ze de aandacht weg van het feit dat de machthebbers alleen maar gigantisch rijk worden. Dat is de rol die veel van deze rechtse podcasters spelen. Ze zaaien haat en leiden de aandacht af van de problemen die echt in het land spelen."