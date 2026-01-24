Bokser en entertainer Jake Paul maakte deze week een bijzonder uitstapje. Dat deelt de verloofde van topschaatsster Jutta Leerdam op Instagram. Hij bracht een bezoekje aan een sportwedstrijd, samen met president Donald Trump.

In het bericht op Instagram blikt Paul terug op de week van zijn verjaardag. Hij werd afgelopen zaterdag 29 jaar oud. Dat vierde hij onder andere met een bezoekje aan de College Football National Championship, in bijzonder gezelschap.

Hij ontmoette de Amerikaanse president en zijn kleindochter: bekende amateurgolfster Kai Trump. Paul poseerde met hen voor een foto. "Verjaardagsweek een groot succes", schreef hij erbij.

Herkenning

Paul is altijd openlijk aanhanger van Trump geweest. Hij was samen met zijn broer Logan zelfs uitgenodigd voor de inauguratie van de president. De moeder van Jake en Logan, Pam Stepnick schreef onlangs nog in haar boek 'F*** the Pauls: Written by their Mother' dat Trump veel van zichzelf zou kunnen herkennen in haar zoons.

Stepnick geeft aan dat haar twee zoons voor alle beroemdheid, gewoon twee normale jongens waren uit de Amerikaanse staat Ohio en dat Logan en Jake hard gewerkt hebben om te komen waar ze nu zijn "Ik zou verkeerd kunnen zitten, maar ik denk dat Donald Trump veel van zichzelf zal herkennen in mijn kinderen", vertelt ze in haar boek. "Hij steunt ze altijd in hun gevechten en hun werk en hij is ook een entertainer en een zakenman. Ondanks alle controverse is Trump twee keer president van ons land geworden."

Jutta Leerdam

De Nederlandse Leerdam heeft de verjaardag van Paul niet met haar verloofde kunnen vieren. Zij is volop in voorbereiding op de Olympische Spelen. Daar hoopt ze haar grote droom waar te maken: goud op de 1000 meter. Zaterdag kan ze zich nog een laatste keer voor de Winterspelen meten met de wereldtop tijdens de World Cup in Inzell. De 1000 meter wordt om 14.30 uur verreden.