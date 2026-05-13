Jutta Leerdam verblijft momenteel bij haar verloofde Jake Paul in Puerto Rico. Daar voelt ze zich al helemaal thuis en is ze niet alleen geliefd bij de Amerikaanse bokser. Ze moet haar aandacht en knuffels verdelen van haar jaloerse beste vriend.

De hond van Paul, Thor, is namelijk niet weg te slaan bij de schaatskampioene. Zij laat hem vaak zien op sociale media en bestempeld de golden retriever als haar 'beste vriend'. Ze kreeg zelfs een speciale pin op de Olympische Winterspelen in de vorm van het huisdier.

'Hij is klaar om te vechten'

Maar haar verloofde heeft ook een kat genaamd Peter. Leerdam ligt knuffelend met hem op de bank. "Het is maar goed dat Thor er niet is, want hij zou heel jaloers worden", zegt ze in een video op TikTok. Maar vlak daarna komt hij al de kamer binnengestormt. "Hij is klaar om te vechten", schrijft Leerdam bij de beelden.

De hond loopt naar de bank toe en begint wild met zijn staart te zwaaien. "Au! Waarom sla je me? Thor, niet gemeen zijn", spreekt ze hem toe. "Ik geef jou ook aandacht, maar Peter heeft het ook nodig." Het duurt echter niet lang of Thor heeft de kat al weggejaagd.

Thor heeft Leerdam weer vor zich alleen en gaat tegen haar aan liggen op de bank. "Hij denkt: zij is van mij", lacht de olympisch kampioene op de 1000 meter. Als de 27-jarige vervolgens nog een poging doet om Peter te aaien, slaat Thor telkens haar hand weg.

@juttaleerdam Feels like I’m living in the bougie version of The Jungle Book ♬ origineel geluid - Jutta Leerdam

Schaatscarrière

Leerdam volgt als schaatsster haar eigen traject en kan dus zo lang bij Paul en zijn huisdieren blijven als ze wil. Ze hoeft zich niet te melden bij een team in de voorbereiding op het komende schaatsseizoen. De bokser heeft ook een eigen gym op zijn terrein, waar de schaatsster kan trainen.

Het is echter nog niet zeker dat Leerdam haar topsportcarrière gaat vervolgen. Met haar gouden plak op de 1000 meter in Milaan heeft ze haar grote olympische droom waargemaakt. Ze liet eerder al weten dat ze samen met Paul ook een kinderwens heeft en daarom mogelijk zou willen stoppen met schaatsen.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover