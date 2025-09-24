Jake Paul en Gervonta "Tank" Davis zullen waarschijnlijk flinke bedragen opstrijken voor hun demonstratiegevecht, dat op 14 november op Netflix wordt uitgezonden. Maar de vechters hebben de inzet verhoogd met een bizarre extra weddenschap van 2 miljoen dollar.

De weddenschap ontstond nadat streamer Adin Ross, die samen met Paul op de persconferentie verscheen, eerst probeerde zijn eigen weddenschap met Davis te verhogen. Ze hadden blijkbaar al een weddenschap van 200.000 dollar afgesproken, maar het bedrag escaleerde tijdens de woordenwisseling tussen de vechters op het podium.

"Ik heb veel respect voor je, Gervonta, maar ik wil een extra weddenschap met je afsluiten", zei Ross. "Ik wed dat Jake wint. Laten we zeggen 250.000 dollar." Davis gaf geen krimp en reageerde direct door voor te stellen de inzet nog verder te verhogen. "Laten we er 500.000 dollar van maken," zei Davis.

2 miljoen dollar

Dit bedrag trok de aandacht van Ross, die aarzelde om zoveel geld te riskeren. Gelukkig was Paul daar om hem te steunen. Sterker nog, Paul vond 500.000 dollar niet genoeg voor een gevecht van deze omvang. "Geen probleem. Laten we er een miljoen van maken", zei Paul. "Fluitje van een cent." Davis accepteerde opnieuw met plezier en riep: "Laten we er 2 miljoen dollar van maken", wat zeker reacties uitlokte bij het aanwezige publiek.

Geld uitgeven

Paul accepteerde de weddenschap en vroeg Ross vervolgens wat ze van plan waren te kopen nadat hij de wedstrijd had gewonnen. Davis onthulde op zijn beurt zijn verlanglijstje niet, mocht hij met 2 miljoen dollar extra naar huis gaan, maar hintte dat hij een deel van het geld aan een goed doel zou doneren.

'Ik kom uit de getto'

"2 miljoen dollar? Ik kan niet eens zeggen wat ik ermee zou kopen, want die klootzakken zouden me haten," zei Davis. "Dus ik hou mijn mond. "Ik ga geen 2 miljoen dollar doneren. Ik kom uit de getto. Dat ga ik niet doen. Ik geef wel iets, maar geen 2 miljoen. Zo rijk ben ik niet."

AI-video gaat hard

Paul maakte van de aandacht gebruik door ook nog een AI-video van de staredown te maken. Hoewel ze elkaar dit keer iets meer duwden, was er van spektakel nauwelijks sprake. Misschien dat Paul daarom besloot het een stapje verder te brengen en een AI-video te maken van hem en Davis zoenend. "Stuur dit naar je liefje", zette hij er op Instagram bij.