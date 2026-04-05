Jake Paul bezit een enorm landgoed in Georgia. De verloofde van topschaatsster Jutta Leerdam kocht het voor liefst 39 miljoen dollar. Intussen wordt er hard gewerkt om alles naar wens te krijgen, al zit ongeluk in een klein hoekje. Ook op de ranch van Paul... Leerdam had gauw in de gaten wat er speelde.

Het landgoed bevat maar liefst 5700 hectare grond en Paul ziet zijn toekomstige kinderen er graag opgroeien. Er valt dan ook van alles te beleven. De boksende influencer wil er koeien, geiten, paarden en allerlei andere dieren. Maar er kan ook worden gejaagd op bijvoorbeeld kwartels en kalkoenen. Daarnaast is er een wake park om te wakeboarden en een quadbaan van 3,2 kilometer.

Vanwege de landingsbaan kan Paul er makkelijk naartoe reizen met zijn privéjet. Ook is er een privémeer van acht hectare, perfect voor tijdens heerlijke zomerdagen. Een grote blokhut met acht slaapkamers biedt meer dan genoeg ruimte voor Pauls familie en vrienden.

Droomproject Jake Paul

Paul werd groot via Vine en later YouTube. Voor dat laatste medium houdt Paul vlogs bij over de ontwikkelingen op de Paul Family Ranch. In de nieuwste aflevering rijdt hij met go-karts rond en maakt hij plek voor een nieuw project: een droomhuis met schitterend uitzicht op het meer.

Voor de paarden, koeien en kippen die komen, werden al bomen gekapt. Inmiddels is ook een begin gemaakt voor de omheining. Ook wordt er een hek rond heel de plek gebouwd, zodat Paul, naar eigen zeggen, zijn eigen ecosysteem kan beginnen.

Vlammenzee op terrein Jake Paul en Jutta Leerdam

De vlog wordt afgesloten op typische Jake Paul-wijze. Met de nodige overdrijving kondigt hij brand op zijn landgoed aan. Samen met een vriend haast hij zich naar de situatie. "Dit ziet er slecht uit", hoor je ze zeggen, terwijl er een dramatisch melodietje onder de beelden wordt gezet. Hevig in 'shock' kijkt Paul naar de brandende ondergrond.

"Stamp het uit!", schreeuwt hij, terwijl hij zich dicht bij de vlammen begeeft. Maar zo dramatisch als het lijkt, is het allemaal niet. "We zijn aan het liegen", bekent Paul. "Dit noem je een gecontroleerde verbranding", verduidelijkt hij. Zogenoemde beheerbranden gebeuren het hele jaar door, om de grond gezonder te maken en oude planten- bomenresten worden daarmee om te zetten in voedingsstoffen.

Schaatsster trapt niet in 'prankcall'

Paul besluit nog even zijn verloofde te foppen. "Wat bedoel je?", reageert Leerdam verbaasd terwijl Paul het gebeuren filmt. "Je neemt me in de maling, dit zijn die gecontroleerde branden die jullie doen", is de Nederlandse haar vriend te slim af. "Je bent te slim om grappen uit te halen", constateert Paul. "Denk je dat ik dom ben?", reageert Leerdam op haar beurt.