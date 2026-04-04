Een van de ambities van Jake Paul, de verloofde van de Nederlandse olympisch schaatskampioene Jutta Leerdam, is vrouwenboksen groter maken. Met zijn bedrijf Most Valuable Promotions zet hij daarom diverse bokstoernooien op. En hij zorgt ervoor dat hij zijn vrouwelijke vechters fors beloont.

Een van de bokssters in de stal van MVP is de Britse vechter Ellie Scotney (28). Zondag vecht ze in haar thusihaven Londen tegen Mayelli Flores in de categorie superbantamgewicht.

Het gevecht zou al in 2025 plaatsvinden, maar vanwege blessureleed bij Scotney kan de clash nu pas losbarsten. De winnaar krijgt een hoop kampioensgordels tegelijk en is daarmee de zogeheten undisputed champion.

Tale of the tape

Scotney heeft elf profduels gevochten en telkens heeft ze gewonnen. De 33-jarige Mayelli Flores uit Mexico, die met haar 1,52 meter 11 centimeter kleiner is dan de Britse, heeft een iets minder vlekkeloos record, maar 13 zeges in 15 partijen (één nederlaag, eenmaal onbeslist) is uiteraard ook een indrukwekkende reeks.

Jake Paul heeft aan Scotney een auto beloofd als ze dit belangrijke gevecht naar zich toe trekt. In gesprek met The Sun verklapt ze dat ze haar zinnen heeft gezet op een auto die Paul ook wel zal bevallen: een Mercedes-Benz G-Klasse. "Of misschien wordt het een Fiat 500. Al hoop ik dat het geen Fiat wordt. Ik moet eerst maar de klus zien te klaren op zondag. Daar gaat het om."

Rijles voor boksster

Overigens bezit ze nog geen rijbewijs en gezien haar gruwelijke trainingsschema is het ook lastig om een reeks lessen in te plannen, zegt de interviewer. "Dan moet ik maar een spoedcursus volgen", lacht ze.

Overleden dierbaren

Maar er zijn ook serieuzere zaken die meespelen bij Scotney. Ze put motivatie uit het overlijden van haar grootmoeder, in 2023, en haar collega Georgia O'Connor, in mei 2025. Laatstgenoemde leed aan een zeldzame en agressieve vorm van kanker. In een reactie op het overlijden benoemde Scotney dat ze dik tien jaar bevriend met elkaar waren en dat hun band zo hecht was, dat ze elkaar beschouwden als zussen.