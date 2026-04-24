Jutta Leerdam is onderdeel geworden van een klein relletje. De Nederlandse topschaatsster deed mee aan een voetbaltoernooi vol influencers. Die lui filmen natuurlijk alles, waar Leerdam op een vrij directe manier - ze blijft immers Nederlands - op reageerde. Daar kreeg ze best wat kritiek op, waarna haar verloofde Jake Paul ingreep.

Leerdam deed mee aan de CELSIUS Soccer Classic in Los Angeles. Daar vormde ze een team met onder anderen TikTok-sensatie en streamer Marlon Garcia en fitness-influencer Sara Saffari. Een beeld van de warming-up ging viraal. "We moeten ons focussen, toch?", vroeg de Zweed Garcia aan Leerdam. Die reageerde venijnig: "Jullie zijn te veel aan het vloggen. Stop de camera's weg, focus je op de bal en scoor."

Die woorden werden gretig opgepikt door de jonge volgers van de TikTokker. Leerdam, die tijdens het toernooi nog onbedoeld een kopstoot van een andere teamgenoot kreeg, werd online flink aangepakt. Dat ging er bij haar verloofde niet in.

i Jutta Leerdam met haar team. Marlon Garcia is de jongen met de Adidas-zweetband. © Getty Images

Jake Paul neemt het op voor Jutta Leerdam

"Mijn vriendin doet deze onzin niet voor de lol," beet Paul donderdag in een bericht op X fel van zich af. "Wij maken content omdat onze jets brandstofkosten hebben, maar ik deelde vroeger de lakens uit in dat wereldje en ben er doelbewust mee gestopt vanwege dit soort rare ongein."

Paul voegde daaraan toe: "Je hebt net iemand ontmoet die een echt mens is en die geen moer geeft om jouw stream. Speel gewoon, gozer." Paul was een YouTuber en social media-influencer voordat hij in 2020 zijn debuut maakte als professioneel bokser. Hij heeft nog altijd miljoenen volgers en fans, maar focust zich op zijn carrière. Verder heeft hij tal van ondernemingen waar hij rijk van wordt.

My girl don’t do this shit for fun. We make content because our jets have fuel costs but I used to run that game and then purposefully retired from it because of weird shit like this. I don’t need to make clips and have whop clippers to run money behind to be famous. You just met… https://t.co/UXmKkhzPek — Jake Paul (@jakepaul) April 23, 2026

Kinderwens

Paul en Leerdam zijn sinds 2023 samen en kondigden vorig jaar hun verloving aan. Het is nog niet bekend wanneer het koppel gaat trouwen. Wel hebben ze zich meermaals uitgesproken over hun kinderwens. Daar wilden ze aan beginnen na de afgelopen Winterspelen in Milaan. Daar voltooide Leerdam haar langverwachte droom, door goud te winnen op de 1000 meter. De Nederlandse heeft nog geen duidelijkheid gegeven over haar toekomst.