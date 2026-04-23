Jake Paul en Jutta Leerdam zijn in het verleden open geweest over hun kinderwens. Ze zouden graag samen een gezin stichten. De Amerikaanse bokser blijkt zelfs al ideeën te hebben voor de opvoeding van het nageslacht. Dat bekijkt hij vanuit 'een heel ander perspectief' dan zijn broer Logan.

Jake en Logan Paul zijn al op jonge leeftijd begonnen met het maken van grappige filmpjes op Vine en YouTube. Daardoor zijn ze uitgegroeid tot echte sociale media-supersterren. Moeder Pam Stepnick denkt dat steeds meer kinderen ervan dromen om te werken als content creators op sociale media. "Alles om beroemd te worden", vertelt ze in de podcast The Bossticks.

Advies

Maar de ouders moeten dat volgens haar in goede banen leiden. "Internet en roem zijn heel gevaarlijk. Het is echt zwaar voor je mentale gezondheid", legt ze uit. "Mijn grootste advies voor ouders is dat ze moeten weten met wie hun kinderen omgaan, door wie ze beïnvloed worden, tegen wie ze online praten... Ze moeten niet achter gesloten deuren zitten om videogames te spelen. Zorg dat ze voor je zitten."

Goede afspraken zijn daarbij belangrijk. "Spreek tijdslimieten af, vertel ze wat ze wel en niet kunnen doen. Leg beperkingen op en als ze ouder zijn contracten: wil je deze schermtijd? Dan moet je eerst je TikTok doen", geeft ze als voorbeeld. "Als je wil dat ze dat doen, Jakes advies zou zijn: laat je kinderen niet op sociale media."

Hoewel Paul en Leerdam beiden een enorm bereik hebben opgebouwd op sociale media en elkaar zelfs hebben leren kennen dankzij Instagram, wil de 29-jarige dus liever niet dat hun kinderen later hetzelfde doen. "Logan heeft een heel ander perspectief", vervolgt Stepnick. Hij ziet wel een online carrière voor zijn kinderen voor zich. De oudere broer van Jake heeft een dochter met zijn vrouw Nina Agdal: Esmé (1). Volgens Stepnick is het vooral belangrijk dat een kind doet waar hij of zij goed in is. "Elk kind is anders", zegt ze.

Kinderwens

Topschaatsster Leerdam heeft in interviews al vaker haar kinderwens uitgesproken. Maar eerst wilde ze nog een andere droom in vervulling laten gaan: olympisch kampioen worden. De Nederlandse pakte in februari het goud op de 1000 meter tijdens de Winterspelen in Milaan. Het is de vraag of ze volgend seizoen nog terugkeert op het ijs, of dat ze zich zal richten op haar droom om moeder te worden.